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Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж - РИА Новости, 05.11.2022
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Туризм
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Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж
Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж - РИА Новости, 05.11.2022
Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж
Конец октября и начало ноября выдались напряженными. В Сеуле во время давки по случаю Хеллоуина погибли четыре гражданки РФ, среди стран ЕС больше не осталось... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:35
2022-11-05T11:48
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
авиакомпании
авиарейсы
владимир путин
зарина догузова
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Конец октября и начало ноября выдались напряженными. В Сеуле во время давки по случаю Хеллоуина погибли четыре гражданки РФ, среди стран ЕС больше не осталось "лояльных" к российским туристам: платные визы теперь будут даже у Кипра. Но был и позитив: еще несколько стран отменили все ковидные ограничения на въезд и сразу несколько авиакомпаний возобновили рейсы за рубеж. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.В Сеуле произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. 29 октября, во время празднования Хэллоуина, в районе Итхэвон погибли минимум 156 человек, в том числе четыре россиянки, еще 187 местных жителей и иностранцев пострадали. Виза на Кипр станет платной для россиян с 1 декабря. За оформление взрослым заявителям нужно будет заплатить 80 евро, детям с 6 до 12 лет — 40. До вступления новых правил в силу сделать въездные документы можно бесплатно.В Перу отменили все коронавирусные ограничения для иностранных туристов — впервые за 2,5 года. С 1 ноября путешественникам больше не придется предъявлять документы, подтверждающие антиковидный статус. Затем о снятии ковид-мер объявили также Эфиопия и Алжир. О планах смягчить правила въезда сообщили и Филиппины. Страна начнет пускать непривитых (при наличии теста на антиген не старше 24 часов) и отменит ПЦР для вакцинированных, но не получивших бустерную дозу путешественников. Однако когда это произойдет — неизвестно: точных дат вступления в силу новых мер пока нет.Все российские авиакомпании (53 перевозчика) завершили переход на отечественные системы бронирования. Это было сделано для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных экипажей и пассажиров.На сайте Кремля опубликовали перечень поручений Владимира Путина по развитию туризма, в том числе запуску электронных виз, продлению программы кешбэка, созданию новых курортов, обнулению НДС для туроператоров. Зарина Догузова, в свою очередь, поблагодарила президента за поддержку инициатив упраздненного в конце октября Ростуризма.Сразу несколько авиакомпаний объявили о возобновлении или запуске новых рейсов за рубеж. AZUR air начал чартерную полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Самолет "Аэрофлота" впервые с марта приземлился на Пхукете. Также оба перевозчика сообщили о начале программ из столицы и других городов России на Гоа. Расширяет количество маршрутов и "Победа": с 1 декабря она начнет летать в Стамбул, с 23 декабря – в турецкую Анталью и армянский Гюмри, а с 24 декабря — в Аланью.
https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html
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туризм, новости - туризм, туристы, авиакомпании, авиарейсы, владимир путин, зарина догузова, сеул, южная корея, кипр, федеральное агентство по туризму (ростуризм), филиппины, перу, виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, авиакомпании, авиарейсы, Владимир Путин, Зарина Догузова, Сеул, Южная Корея, Кипр, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Филиппины, Перу, Виза
08:35 05.11.2022 (обновлено: 11:48 05.11.2022)
 
Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж

Важные новости туризма за неделю: новые рейсы за рубеж, платные визы и давка в Сеуле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Конец октября и начало ноября выдались напряженными. В Сеуле во время давки по случаю Хеллоуина погибли четыре гражданки РФ, среди стран ЕС больше не осталось "лояльных" к российским туристам: платные визы теперь будут даже у Кипра. Но был и позитив: еще несколько стран отменили все ковидные ограничения на въезд и сразу несколько авиакомпаний возобновили рейсы за рубеж. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
В Сеуле произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. 29 октября, во время празднования Хэллоуина, в районе Итхэвон погибли минимум 156 человек, в том числе четыре россиянки, еще 187 местных жителей и иностранцев пострадали.
Виза на Кипр станет платной для россиян с 1 декабря. За оформление взрослым заявителям нужно будет заплатить 80 евро, детям с 6 до 12 лет — 40. До вступления новых правил в силу сделать въездные документы можно бесплатно.
В Перу отменили все коронавирусные ограничения для иностранных туристов — впервые за 2,5 года. С 1 ноября путешественникам больше не придется предъявлять документы, подтверждающие антиковидный статус. Затем о снятии ковид-мер объявили также Эфиопия и Алжир.
О планах смягчить правила въезда сообщили и Филиппины. Страна начнет пускать непривитых (при наличии теста на антиген не старше 24 часов) и отменит ПЦР для вакцинированных, но не получивших бустерную дозу путешественников. Однако когда это произойдет — неизвестно: точных дат вступления в силу новых мер пока нет.
Все российские авиакомпании (53 перевозчика) завершили переход на отечественные системы бронирования. Это было сделано для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных экипажей и пассажиров.
В Москве у офиса Turkish Airlines выстроилась очередь - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00Туризм
Домой — в шлепанцах: почему зарубежные авиакомпании теряют багаж россиян
На сайте Кремля опубликовали перечень поручений Владимира Путина по развитию туризма, в том числе запуску электронных виз, продлению программы кешбэка, созданию новых курортов, обнулению НДС для туроператоров. Зарина Догузова, в свою очередь, поблагодарила президента за поддержку инициатив упраздненного в конце октября Ростуризма.
Сразу несколько авиакомпаний объявили о возобновлении или запуске новых рейсов за рубеж. AZUR air начал чартерную полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Самолет "Аэрофлота" впервые с марта приземлился на Пхукете. Также оба перевозчика сообщили о начале программ из столицы и других городов России на Гоа. Расширяет количество маршрутов и "Победа": с 1 декабря она начнет летать в Стамбул, с 23 декабря – в турецкую Анталью и армянский Гюмри, а с 24 декабря — в Аланью.
Дома правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 16:46Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыавиакомпанииавиарейсыВладимир ПутинЗарина ДогузоваСеулЮжная КореяКипрФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ФилиппиныПеруВиза
 
 
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