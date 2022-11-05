08:35 05.11.2022 (обновлено: 11:48 05.11.2022)
Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж
Важные новости туризма за неделю: новые рейсы за рубеж, платные визы и давка в Сеуле
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Конец октября и начало ноября выдались напряженными. В Сеуле во время давки по случаю Хеллоуина погибли четыре гражданки РФ, среди стран ЕС больше не осталось "лояльных" к российским туристам: платные визы теперь будут даже у Кипра. Но был и позитив: еще несколько стран отменили все ковидные ограничения на въезд и сразу несколько авиакомпаний возобновили рейсы за рубеж. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.
В Сеуле произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. 29 октября, во время празднования Хэллоуина, в районе Итхэвон погибли минимум 156 человек, в том числе четыре россиянки, еще 187 местных жителей и иностранцев пострадали.
О планах смягчить правила въезда сообщили и Филиппины. Страна начнет пускать непривитых (при наличии теста на антиген не старше 24 часов) и отменит ПЦР для вакцинированных, но не получивших бустерную дозу путешественников. Однако когда это произойдет — неизвестно: точных дат вступления в силу новых мер пока нет.
Все российские авиакомпании (53 перевозчика) завершили переход на отечественные системы бронирования. Это было сделано для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных экипажей и пассажиров.
На сайте Кремля опубликовали перечень поручений Владимира Путина по развитию туризма, в том числе запуску электронных виз, продлению программы кешбэка, созданию новых курортов, обнулению НДС для туроператоров. Зарина Догузова, в свою очередь, поблагодарила президента за поддержку инициатив упраздненного в конце октября Ростуризма.
Сразу несколько авиакомпаний объявили о возобновлении или запуске новых рейсов за рубеж. AZUR air начал чартерную полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Самолет "Аэрофлота" впервые с марта приземлился на Пхукете. Также оба перевозчика сообщили о начале программ из столицы и других городов России на Гоа. Расширяет количество маршрутов и "Победа": с 1 декабря она начнет летать в Стамбул, с 23 декабря – в турецкую Анталью и армянский Гюмри, а с 24 декабря — в Аланью.