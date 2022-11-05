https://ria.ru/20221105/daydzhest-1829043933.html

Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж

Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж - РИА Новости, 05.11.2022

Самое важное в туризме за неделю: давка в Сеуле и новые рейсы за рубеж

Конец октября и начало ноября выдались напряженными. В Сеуле во время давки по случаю Хеллоуина погибли четыре гражданки РФ, среди стран ЕС больше не осталось... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:35

2022-11-05T08:35

2022-11-05T11:48

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Конец октября и начало ноября выдались напряженными. В Сеуле во время давки по случаю Хеллоуина погибли четыре гражданки РФ, среди стран ЕС больше не осталось "лояльных" к российским туристам: платные визы теперь будут даже у Кипра. Но был и позитив: еще несколько стран отменили все ковидные ограничения на въезд и сразу несколько авиакомпаний возобновили рейсы за рубеж. О самом важном за неделю — в дайджесте РИА Новости.В Сеуле произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. 29 октября, во время празднования Хэллоуина, в районе Итхэвон погибли минимум 156 человек, в том числе четыре россиянки, еще 187 местных жителей и иностранцев пострадали. Виза на Кипр станет платной для россиян с 1 декабря. За оформление взрослым заявителям нужно будет заплатить 80 евро, детям с 6 до 12 лет — 40. До вступления новых правил в силу сделать въездные документы можно бесплатно.В Перу отменили все коронавирусные ограничения для иностранных туристов — впервые за 2,5 года. С 1 ноября путешественникам больше не придется предъявлять документы, подтверждающие антиковидный статус. Затем о снятии ковид-мер объявили также Эфиопия и Алжир. О планах смягчить правила въезда сообщили и Филиппины. Страна начнет пускать непривитых (при наличии теста на антиген не старше 24 часов) и отменит ПЦР для вакцинированных, но не получивших бустерную дозу путешественников. Однако когда это произойдет — неизвестно: точных дат вступления в силу новых мер пока нет.Все российские авиакомпании (53 перевозчика) завершили переход на отечественные системы бронирования. Это было сделано для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных экипажей и пассажиров.На сайте Кремля опубликовали перечень поручений Владимира Путина по развитию туризма, в том числе запуску электронных виз, продлению программы кешбэка, созданию новых курортов, обнулению НДС для туроператоров. Зарина Догузова, в свою очередь, поблагодарила президента за поддержку инициатив упраздненного в конце октября Ростуризма.Сразу несколько авиакомпаний объявили о возобновлении или запуске новых рейсов за рубеж. AZUR air начал чартерную полетную программу на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Самолет "Аэрофлота" впервые с марта приземлился на Пхукете. Также оба перевозчика сообщили о начале программ из столицы и других городов России на Гоа. Расширяет количество маршрутов и "Победа": с 1 декабря она начнет летать в Стамбул, с 23 декабря – в турецкую Анталью и армянский Гюмри, а с 24 декабря — в Аланью.

https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html

https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html

сеул

южная корея

кипр

филиппины

перу

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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