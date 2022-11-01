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Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221101/bronirovanie-1828379120.html
Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования - РИА Новости, 01.11.2022
Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования
Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования, тем самым обеспечив информационную безопасность и защиту персональных... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:03
2022-11-01T13:03
туризм
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россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования, тем самым обеспечив информационную безопасность и защиту персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от возможных сбоев и отключений иностранных систем, сообщает Минтранс РФ."Все отечественные авиакомпании завершили переход на российские системы бронирования. 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений", - говорится в сообщении.Авиакомпании выбирали из двух российских систем – "Леонардо" (разработчик АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с госкорпорацией "Ростех") и "ТАИС" (АО "ОРС"). В рамках работы специальной комиссии под руководством Миницифры и Минтранса проводилась оценка отечественных систем бронирования, формирование гибких плановых и экстренных сценариев по переходу с зарубежных аналогов на отечественные системы для российских авиакомпаний. Оба сценария оказались востребованными."Задача, поставленная правительством России, выполнена в кратчайшие сроки. Решение задачи было организовано Минтрансом России совместно с Минцифры России с привлечением ведущих отечественных авиакомпаний и разработчиков. Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров", - отметил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов."Все расчеты внутри систем ведутся в рублях. Наши авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные. Переход на российские системы бронирования обеспечивает информационную безопасность перевозок, бесперебойное авиасообщение и исключает угрозу утечки персональных данных пассажиров и экипажей", - добавил он.
https://ria.ru/20221101/shri-lanka-1828342349.html
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новости - туризм, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
13:03 01.11.2022
 
Российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Минтранс: все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования, тем самым обеспечив информационную безопасность и защиту персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от возможных сбоев и отключений иностранных систем, сообщает Минтранс РФ.
"Все отечественные авиакомпании завершили переход на российские системы бронирования. 53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений", - говорится в сообщении.
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Авиакомпании выбирали из двух российских систем – "Леонардо" (разработчик АО "Сирена Трэвел" в партнерстве с госкорпорацией "Ростех") и "ТАИС" (АО "ОРС"). В рамках работы специальной комиссии под руководством Миницифры и Минтранса проводилась оценка отечественных систем бронирования, формирование гибких плановых и экстренных сценариев по переходу с зарубежных аналогов на отечественные системы для российских авиакомпаний. Оба сценария оказались востребованными.
"Задача, поставленная правительством России, выполнена в кратчайшие сроки. Решение задачи было организовано Минтрансом России совместно с Минцифры России с привлечением ведущих отечественных авиакомпаний и разработчиков. Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров", - отметил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
"Все расчеты внутри систем ведутся в рублях. Наши авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные. Переход на российские системы бронирования обеспечивает информационную безопасность перевозок, бесперебойное авиасообщение и исключает угрозу утечки персональных данных пассажиров и экипажей", - добавил он.
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