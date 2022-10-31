https://ria.ru/20221031/filippiny-1828030505.html
Филиппины смягчат правила въезда для туристов
Филиппины смягчат правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.10.2022
Филиппины смягчат правила въезда для туристов
Филиппины собираются упростить правила въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:23
2022-10-31T17:23
2022-10-31T18:00
туризм
новости - туризм
фердинанд маркос
филиппины
москва
манила
ассоциация туроператоров россии (атор)
авиабилеты
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Филиппины собираются упростить правила въезда для иностранных путешественников, сообщает АТОР.Привитым, но не прошедшим ревакцинацию туристам больше не нужно будет предоставлять на границе тест на COVID-19. Отмену этого требования уже одобрил президент страны Фердинанд Маркос-младший. Непривитых тоже начнут пускать: понадобится тест на антиген не старше 24 часов или сделанный по прибытии.Декларацию здоровья (eArrival card) разрешат заполнять не за 72 часа до отправления, как сейчас, а по прилету в аэропорт.Масочный режим продолжит действовать только в медицинских учреждениях и общественном транспорте. В закрытых помещениях использование средств защиты станет необязательным.Однако точных дат вступления в силу новых мер пока нет, уточняют в ассоциации.Добраться из Москвы до Манилы можно на рейсах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой. Стоимость билетов стартует от 74 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом во второй половине ноября. Примерно столько же — от 80 тысяч рублей — стоят туры на Филиппины на 10-11 ночей (перелет не включен).Сейчас для въезда путешественникам старше 12 лет нужен сертификат о вакцинации и получении бустера ("Спутник V" и "Cпутник Лайт" одобрены). Вместо третьей дозы можно предъявить ПЦР-тест не старше 48 часов.
https://ria.ru/20221011/yaponiya-1822979566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, фердинанд маркос, филиппины, москва, манила, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты, коронавирус covid-19, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Фердинанд Маркос, Филиппины, Москва, Манила, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Авиабилеты, Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы
17:23 31.10.2022 (обновлено: 18:00 31.10.2022)
Филиппины смягчат правила въезда для туристов
Власти Филиппин собираются упростить ковидные правила для иностранных туристов