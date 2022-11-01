https://ria.ru/20221101/turizm-1828486414.html
Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма
Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:34
2022-11-01T18:34
2022-11-01T18:53
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Администрации Президента Российской Федерации направить в Правительство Российской Федерации предложения по развитию туризма, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2022 года.
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туризм, новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
18:34 01.11.2022 (обновлено: 18:53 01.11.2022)
Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма
Путин поручил направить в правительство предложения губернаторов по развитию туризма