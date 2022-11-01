https://ria.ru/20221101/turizm-1828486414.html

Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма

Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:34

2022-11-01T18:34

2022-11-01T18:53

туризм

туризм

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владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Администрации Президента Российской Федерации направить в Правительство Российской Федерации предложения по развитию туризма, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221101/pobeda-1828401416.html

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