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Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221101/goa-1828368711.html
Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа
Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа - РИА Новости, 01.11.2022
Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа
Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа из Москвы и других городов России, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:50
2022-11-01T14:50
туризм
новости - туризм
гоа
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
azur air
аэрофлот
туризм
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа из Москвы и других городов России, сообщает АТОР.Со 2 ноября полетную программу из столицы в Даболим запустит "Аэрофлот", а в середине месяца перевозки начнутся из Москвы, Казани и Екатеринбурга на лайнерах AZUR air.Блоки мест на этих рейсах берут разные туроператоры, уточняют в ассоциации. В их числе — "Интурист", "Библио-Глобус", Coral Travel, FUN&amp;SUN. Стоимость путевок на 10-11 ночей стартует от 140 тысяч рублей на двоих с вылетом в ноябре и от 211 тысяч — на новогодних праздниках.Добраться до Гоа также можно на рейсах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Пакетный новогодний тур с такой перевозкой на девять ночей от China Travel стоит 172-177 тысяч рублей на двоих, перелет, трансфер и проживание включены."Как и прежде, в основном в этот регион едут пары и активная молодежь, — отмечают в АТОР. — По прогнозам участников рынка, по мере приближения зимних холодов станет больше запросов на туры long stay в Гоа — от трех недель и более".Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненная онлайн-форма декларации.
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новости - туризм, гоа, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, аэрофлот, туризм, авиакомпании, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Аэрофлот, Туризм, авиакомпании, туристы
14:50 01.11.2022
 
Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа

"Аэрофлот" и AZUR air в ноябре возобновляют прямые рейсы в Гоа

© Фото : Unsplash/Sumit SouravПляж Гоа
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Unsplash/Sumit Sourav
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские авиакомпании возобновляют прямые рейсы в Гоа из Москвы и других городов России, сообщает АТОР.
Со 2 ноября полетную программу из столицы в Даболим запустит "Аэрофлот", а в середине месяца перевозки начнутся из Москвы, Казани и Екатеринбурга на лайнерах AZUR air.
Блоки мест на этих рейсах берут разные туроператоры, уточняют в ассоциации. В их числе — "Интурист", "Библио-Глобус", Coral Travel, FUN&SUN. Стоимость путевок на 10-11 ночей стартует от 140 тысяч рублей на двоих с вылетом в ноябре и от 211 тысяч — на новогодних праздниках.
Добраться до Гоа также можно на рейсах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Пакетный новогодний тур с такой перевозкой на девять ночей от China Travel стоит 172-177 тысяч рублей на двоих, перелет, трансфер и проживание включены.
"Как и прежде, в основном в этот регион едут пары и активная молодежь, — отмечают в АТОР. — По прогнозам участников рынка, по мере приближения зимних холодов станет больше запросов на туры long stay в Гоа — от трех недель и более".
Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненная онлайн-форма декларации.
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ТуризмНовости - ТуризмГоаРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Azur AirАэрофлотТуризмавиакомпаниитуристы
 
 
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