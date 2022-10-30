20:07 30.10.2022 (обновлено: 00:02 31.10.2022)
Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" приземлился в Таиланде
Первый с марта рейс "Аэрофлота" приземлился в международном аэропорту Пхукета в Таиланде
Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
БАНГКОК, 30 окт — РИА Новости. Первый рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" после многомесячного перерыва приземлился на острове Пхукет в Таиланде, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший первый с начала марта 2022 года рейс Москва — Пхукет, приземлился в 21:12 по местному времени (17:12 мск) в международном аэропорту Пхукета", — сказал агентству дипломат. "Рейс привез 364 пассажира", — добавил Соснов.
Авиасообщение между двумя странами прерывалось почти на полтора года, за исключением вывозных рейсов, во время жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19. В марте 2022 года оно было снова приостановлено в результате санкций, введенных США и их союзниками против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
В конце октября российские авиакомпании начинают возобновлять рейсы в Таиланд. Так, "Аэрофлот", помимо рейса Москва — Пхукет, который будет летать три раза в неделю, в тот же день, 30 октября, открывает рейс Москва — Бангкок, который будет выполняться семь раз в неделю.
Первым авиарейсом из России на таиландский остров после длительного перерыва стал чартерный рейс авиакомпании "Икар", прибывший на Пхукет из Москвы утром 30 октября с более чем 400 пассажирами на борту. Авиакомпания планирует вскоре начать полеты на Пхукет из других регионов России, в том числе из Сибири.