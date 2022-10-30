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Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" приземлился в Таиланде - РИА Новости, 31.10.2022
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Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" приземлился в Таиланде
Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" приземлился в Таиланде - РИА Новости, 31.10.2022
Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" приземлился в Таиланде
Первый рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" после многомесячного перерыва приземлился на острове Пхукет в Таиланде, сообщил РИА Новости генеральный консул... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-30T20:07
2022-10-31T00:02
владимир соснов
пхукет (остров)
россия
москва
аэрофлот
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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БАНГКОК, 30 окт — РИА Новости. Первый рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" после многомесячного перерыва приземлился на острове Пхукет в Таиланде, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов."Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший первый с начала марта 2022 года рейс Москва — Пхукет, приземлился в 21:12 по местному времени (17:12 мск) в международном аэропорту Пхукета", — сказал агентству дипломат. "Рейс привез 364 пассажира", — добавил Соснов.Авиасообщение между двумя странами прерывалось почти на полтора года, за исключением вывозных рейсов, во время жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19. В марте 2022 года оно было снова приостановлено в результате санкций, введенных США и их союзниками против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.В конце октября российские авиакомпании начинают возобновлять рейсы в Таиланд. Так, "Аэрофлот", помимо рейса Москва — Пхукет, который будет летать три раза в неделю, в тот же день, 30 октября, открывает рейс Москва — Бангкок, который будет выполняться семь раз в неделю.Первым авиарейсом из России на таиландский остров после длительного перерыва стал чартерный рейс авиакомпании "Икар", прибывший на Пхукет из Москвы утром 30 октября с более чем 400 пассажирами на борту. Авиакомпания планирует вскоре начать полеты на Пхукет из других регионов России, в том числе из Сибири.
https://ria.ru/20221030/aeroflot-1827912817.html
https://ria.ru/20221029/aviakompaniya-1827773622.html
пхукет (остров)
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владимир соснов, пхукет (остров), россия, москва, аэрофлот, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владимир Соснов, Пхукет (остров), Россия, Москва, Аэрофлот, Евросоюз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
20:07 30.10.2022 (обновлено: 00:02 31.10.2022)
 
Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" приземлился в Таиланде

Первый с марта рейс "Аэрофлота" приземлился в международном аэропорту Пхукета в Таиланде

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
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БАНГКОК, 30 окт — РИА Новости. Первый рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" после многомесячного перерыва приземлился на острове Пхукет в Таиланде, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший первый с начала марта 2022 года рейс Москва — Пхукет, приземлился в 21:12 по местному времени (17:12 мск) в международном аэропорту Пхукета", — сказал агентству дипломат. "Рейс привез 364 пассажира", — добавил Соснов.
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"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования
Авиасообщение между двумя странами прерывалось почти на полтора года, за исключением вывозных рейсов, во время жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19. В марте 2022 года оно было снова приостановлено в результате санкций, введенных США и их союзниками против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений — в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
В конце октября российские авиакомпании начинают возобновлять рейсы в Таиланд. Так, "Аэрофлот", помимо рейса Москва — Пхукет, который будет летать три раза в неделю, в тот же день, 30 октября, открывает рейс Москва — Бангкок, который будет выполняться семь раз в неделю.
Первым авиарейсом из России на таиландский остров после длительного перерыва стал чартерный рейс авиакомпании "Икар", прибывший на Пхукет из Москвы утром 30 октября с более чем 400 пассажирами на борту. Авиакомпания планирует вскоре начать полеты на Пхукет из других регионов России, в том числе из Сибири.
Самолет авиакомпании Эйр Франс в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Владимир СосновПхукет (остров)РоссияМоскваАэрофлотЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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