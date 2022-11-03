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"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри - РИА Новости, 03.11.2022
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря начнет летать из Москвы в Гюмри (Армения), сообщает компания. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:22
2022-11-03T14:22
2022-11-03T14:22
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря начнет летать из Москвы в Гюмри (Армения), сообщает компания.Сейчас у лоукостера нет рейсов в Армению."Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря", - говорится в сообщении.Рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково".
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Туризм, Аэрофлот, Москва, Гюмри, Армения, Туризм, Новости - Туризм
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри
Лоукостер "Победа" с 23 декабря начнет полеты из Москвы в армянский Гюмри