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"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221103/pobeda-1828979911.html
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри - РИА Новости, 03.11.2022
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря начнет летать из Москвы в Гюмри (Армения), сообщает компания. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:22
2022-11-03T14:22
туризм
аэрофлот
москва
гюмри
армения
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря начнет летать из Москвы в Гюмри (Армения), сообщает компания.Сейчас у лоукостера нет рейсов в Армению."Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря", - говорится в сообщении.Рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково".
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аэрофлот, москва, гюмри, армения, туризм, новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Москва, Гюмри, Армения, Туризм, Новости - Туризм
14:22 03.11.2022
 
"Победа" начнет летать из Москвы в армянский Гюмри

Лоукостер "Победа" с 23 декабря начнет полеты из Москвы в армянский Гюмри

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря начнет летать из Москвы в Гюмри (Армения), сообщает компания.
Сейчас у лоукостера нет рейсов в Армению.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря", - говорится в сообщении.
Рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково".
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