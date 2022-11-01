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"Победа" возобновит рейсы в Турцию
"Победа" возобновит рейсы в Турцию - РИА Новости, 01.11.2022
"Победа" возобновит рейсы в Турцию
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 декабря начнет летать в Стамбул, с 23 декабря - в Анталью, а с 24 декабря - в Аланью, говорится в релизе... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:09
2022-11-01T14:09
2022-11-01T14:23
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 декабря начнет летать в Стамбул, с 23 декабря - в Анталью, а с 24 декабря - в Аланью, говорится в релизе перевозчика."Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталию. Полёты по этим маршрутам будут выполняться из московского аэропорта "Внуково", - говорится в сообщении.Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёкчен начнутся 1 декабря и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт – "Стамбул" - стартуют 21 декабря и также будут ежедневными."Полёты в Аланию (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью – с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю", - также отмечает компания.
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турция, туризм, новости - туризм, аэрофлот, стамбул, анталья (провинция)
Туризм, Турция, Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Стамбул, Анталья (провинция)
14:09 01.11.2022 (обновлено: 14:23 01.11.2022)
"Победа" возобновит рейсы в Турцию
Лоукостер "Победа" с 1 декабря начнет полеты в Стамбул, с 23 и 24 — в Анталью и Аланью