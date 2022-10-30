https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827873746.html
Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех
Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех
Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:18
2022-10-30T11:18
2022-10-30T14:31
давка в сеуле
южная корея
россия
сеул
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СЕУЛ, 30 окт — РИА Новости. Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее.Ранее подтверждена гибель трех россиянок в возрасте 20-30 лет."Всего четыре гражданки России погибли. Судя по имени, погибшая — этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", — пояснили в диппредставительстве.Его сотрудники, а также работники российского МИД были в морге, чтобы проверить факты.Многие пострадавшие остаются без вести пропавшими. Их родственники звонят в посольство. Дипломаты отмечают, что южнокорейская полиция завершила опознание погибших, сейчас они устанавливают личности получивших травмы, но число жертв может возрасти.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур. Это крупнейший по числу жертв инцидент с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давка в сеуле, южная корея, россия, сеул
Давка в Сеуле, Южная Корея, Россия, Сеул
11:18 30.10.2022 (обновлено: 14:31 30.10.2022)
Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех
Число погибших в давке в Сеуле россиянок выросло до четырех
СЕУЛ, 30 окт — РИА Новости. Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее.
Ранее подтверждена гибель трех россиянок в возрасте 20-30 лет.
"Всего четыре гражданки России погибли. Судя по имени, погибшая — этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", — пояснили в диппредставительстве.
Его сотрудники, а также работники российского МИД были в морге, чтобы проверить факты.
Многие пострадавшие остаются без вести пропавшими. Их родственники звонят в посольство. Дипломаты отмечают, что южнокорейская полиция завершила опознание погибших, сейчас они устанавливают личности получивших травмы, но число жертв может возрасти.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
объявил национальный траур. Это крупнейший по числу жертв инцидент с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.