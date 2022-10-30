https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827873746.html

Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех

Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех

Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:18

2022-10-30T11:18

2022-10-30T14:31

давка в сеуле

южная корея

россия

сеул

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СЕУЛ, 30 окт — РИА Новости. Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырех, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее.Ранее подтверждена гибель трех россиянок в возрасте 20-30 лет."Всего четыре гражданки России погибли. Судя по имени, погибшая — этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", — пояснили в диппредставительстве.Его сотрудники, а также работники российского МИД были в морге, чтобы проверить факты.Многие пострадавшие остаются без вести пропавшими. Их родственники звонят в посольство. Дипломаты отмечают, что южнокорейская полиция завершила опознание погибших, сейчас они устанавливают личности получивших травмы, но число жертв может возрасти.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур. Это крупнейший по числу жертв инцидент с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

давка в сеуле, южная корея, россия, сеул