https://ria.ru/20221101/shri-lanka-1828342349.html
Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку
Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 01.11.2022
Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку
Частный авиаперевозчик Azur Air со 2 ноября начнет запускать прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из России, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:15
2022-11-01T11:15
2022-11-01T11:28
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Частный авиаперевозчик Azur Air со 2 ноября начнет запускать прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из России, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск, сообщили РИА Новости в посольстве Шри-Ланки."Посольство Шри-Ланки в Москве с радостью сообщает, что Azur Air, одна из ведущих частных авиакомпаний в Российской Федерации, запускает прямые рейсы на Шри-Ланку со 2 ноября 2022 года", - сообщили в посольстве.Авиакомпания планирует начать с выполнения чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска, добавили там, после прохождения необходимых процедур авиакомпания организует регулярные перелеты в Коломбо."Учитывая, что Российская Федерация является одним из основных источников туристического потока для Шри-Ланки, посольство полагает, что эта инициатива внесет существенный вклад в достижение целей туристического сектора Шри-Ланки в ближайшие годы, одновременно оказывая положительное влияние на валютную ситуацию в стране", - добавили в посольстве.Ранее стало известно, что Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, действовать режим будет до 25 июня 2023 года.
https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html
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РИА Новости
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новости - туризм, шри-ланка, россия, azur air
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Azur Air
11:15 01.11.2022 (обновлено: 11:28 01.11.2022)
Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку
Из Москвы, Петербурга, Красноярска и Новосибирска запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Частный авиаперевозчик Azur Air со 2 ноября начнет запускать прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из России, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск, сообщили РИА Новости в посольстве Шри-Ланки.
"Посольство Шри-Ланки в Москве с радостью сообщает, что Azur Air, одна из ведущих частных авиакомпаний в Российской Федерации, запускает прямые рейсы на Шри-Ланку со 2 ноября 2022 года", - сообщили в посольстве.
Авиакомпания планирует начать с выполнения чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска, добавили там, после прохождения необходимых процедур авиакомпания организует регулярные перелеты в Коломбо
.
"Учитывая, что Российская Федерация является одним из основных источников туристического потока для Шри-Ланки, посольство полагает, что эта инициатива внесет существенный вклад в достижение целей туристического сектора Шри-Ланки в ближайшие годы, одновременно оказывая положительное влияние на валютную ситуацию в стране", - добавили в посольстве.
Ранее стало известно, что Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, действовать режим будет до 25 июня 2023 года.