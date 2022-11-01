https://ria.ru/20221101/shri-lanka-1828342349.html

Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку

Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 01.11.2022

Из четырех городов России запустят чартерные рейсы на Шри-Ланку

Частный авиаперевозчик Azur Air со 2 ноября начнет запускать прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из России, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:15

2022-11-01T11:15

2022-11-01T11:28

туризм

новости - туризм

шри-ланка

россия

azur air

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929075_0:155:3366:2048_1920x0_80_0_0_c5d9bbd95f6b88d2d32bc4f1636abaa5.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Частный авиаперевозчик Azur Air со 2 ноября начнет запускать прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку из России, первыми городами станут Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск, сообщили РИА Новости в посольстве Шри-Ланки."Посольство Шри-Ланки в Москве с радостью сообщает, что Azur Air, одна из ведущих частных авиакомпаний в Российской Федерации, запускает прямые рейсы на Шри-Ланку со 2 ноября 2022 года", - сообщили в посольстве.Авиакомпания планирует начать с выполнения чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска, добавили там, после прохождения необходимых процедур авиакомпания организует регулярные перелеты в Коломбо."Учитывая, что Российская Федерация является одним из основных источников туристического потока для Шри-Ланки, посольство полагает, что эта инициатива внесет существенный вклад в достижение целей туристического сектора Шри-Ланки в ближайшие годы, одновременно оказывая положительное влияние на валютную ситуацию в стране", - добавили в посольстве.Ранее стало известно, что Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, действовать режим будет до 25 июня 2023 года.

https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html

https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, шри-ланка, россия, azur air