https://ria.ru/20221031/kipr-1828069056.html

Виза на Кипр станет платной

Виза на Кипр станет платной - РИА Новости, 31.10.2022

Виза на Кипр станет платной

Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:55

2022-10-31T12:55

2022-10-31T12:55

туризм

новости - туризм

кипр

ассоциация туроператоров россии (атор)

виза

шенгенская виза

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/62/1555986259_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_21f1e595a8bdb303815fd27952584daf.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР."Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики", — уточнили в ассоциации.До вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки — от трех до пяти рабочих дней.Сейчас для путешествия в страну нужна многократная шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальная виза. Срок пребывания по ней не должен превышать трех месяцев в течение 180-дневного периода.В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Кипр последним из государств ЕС повышает сумму визового сбора для граждан России.

https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, кипр, ассоциация туроператоров россии (атор), виза, шенгенская виза, туризм, туристы, россия