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Виза на Кипр станет платной - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221031/kipr-1828069056.html
Виза на Кипр станет платной
Виза на Кипр станет платной - РИА Новости, 31.10.2022
Виза на Кипр станет платной
Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:55
2022-10-31T12:55
туризм
новости - туризм
кипр
ассоциация туроператоров россии (атор)
виза
шенгенская виза
туризм
туристы
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР."Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики", — уточнили в ассоциации.До вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки — от трех до пяти рабочих дней.Сейчас для путешествия в страну нужна многократная шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальная виза. Срок пребывания по ней не должен превышать трех месяцев в течение 180-дневного периода.В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Кипр последним из государств ЕС повышает сумму визового сбора для граждан России.
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новости - туризм, кипр, ассоциация туроператоров россии (атор), виза, шенгенская виза, туризм, туристы, россия
Туризм, Новости - Туризм, Кипр, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Виза, Шенгенская виза, Туризм, туристы, Россия
12:55 31.10.2022
 
Виза на Кипр станет платной

Визовый сбор за оформление визы на Кипр составит 80 евро

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР.
"Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики", — уточнили в ассоциации.
До вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки — от трех до пяти рабочих дней.
Сейчас для путешествия в страну нужна многократная шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальная виза. Срок пребывания по ней не должен превышать трех месяцев в течение 180-дневного периода.
В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Кипр последним из государств ЕС повышает сумму визового сбора для граждан России.
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