https://ria.ru/20221031/kipr-1828069056.html
Виза на Кипр станет платной
Виза на Кипр станет платной - РИА Новости, 31.10.2022
Виза на Кипр станет платной
Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:55
2022-10-31T12:55
2022-10-31T12:55
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, сообщает АТОР."Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики", — уточнили в ассоциации.До вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки — от трех до пяти рабочих дней.Сейчас для путешествия в страну нужна многократная шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальная виза. Срок пребывания по ней не должен превышать трех месяцев в течение 180-дневного периода.В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Кипр последним из государств ЕС повышает сумму визового сбора для граждан России.
https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Виза на Кипр станет платной
Визовый сбор за оформление визы на Кипр составит 80 евро