https://ria.ru/20220912/vizy-1816069268.html

Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать

Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать - РИА Новости, 12.09.2022

Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать

Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:18

2022-09-12T00:18

2022-09-12T07:36

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. В частности, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, заявителю придется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого конкретного государства, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.В документе говорится, что заявки от граждан России, желающих получить туристическую визу, должны рассматриваться в неприоритетном режиме. То есть потенциальным туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. При этом приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию Евросоюза в долгосрочной перспективе. В ЕК указали, что в таких случаях предпочтение стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.Ранее в большинстве случаев гражданам России выдавали многократные визы для посещения шенгенского пространства.В Еврокомиссии также пояснили, что новый порядок предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими европейскими странами, возможно, имеющими возражения по въезду конкретных граждан России. В этом случае возможна выдача визы россиянину для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон также призвала европейские страны рассмотреть вопрос о том, должны ли уже выданные гражданам России визы оставаться действительными в новых условиях. По ее данным, в настоящее время на руках у россиян остается менее миллиона действующих виз.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.В конце февраля 2022 года ЕС уже фактически частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным Брюсселя, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч россиян, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более четырех миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в минувшую среду утвердили постоянные представители стран ЕС. В пятницу решение было утверждено на министерском уровне и опубликовано в официальном журнале Евросюза.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не будет рекомендовать отвечать взаимностью на вводимые Евросоюзом ограничения по выдаче шенгенских виз для россиян.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян саморазрушительным. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html

https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html

https://ria.ru/20220911/vizy-1815963085.html

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