Рейтинг@Mail.ru
Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/vizy-1816069268.html
Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать
Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать - РИА Новости, 12.09.2022
Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать
Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:18
2022-09-12T07:36
в мире
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. В частности, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, заявителю придется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого конкретного государства, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.В документе говорится, что заявки от граждан России, желающих получить туристическую визу, должны рассматриваться в неприоритетном режиме. То есть потенциальным туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. При этом приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию Евросоюза в долгосрочной перспективе. В ЕК указали, что в таких случаях предпочтение стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.Ранее в большинстве случаев гражданам России выдавали многократные визы для посещения шенгенского пространства.В Еврокомиссии также пояснили, что новый порядок предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими европейскими странами, возможно, имеющими возражения по въезду конкретных граждан России. В этом случае возможна выдача визы россиянину для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон также призвала европейские страны рассмотреть вопрос о том, должны ли уже выданные гражданам России визы оставаться действительными в новых условиях. По ее данным, в настоящее время на руках у россиян остается менее миллиона действующих виз.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.В конце февраля 2022 года ЕС уже фактически частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным Брюсселя, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч россиян, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более четырех миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в минувшую среду утвердили постоянные представители стран ЕС. В пятницу решение было утверждено на министерском уровне и опубликовано в официальном журнале Евросюза.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не будет рекомендовать отвечать взаимностью на вводимые Евросоюзом ограничения по выдаче шенгенских виз для россиян.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян саморазрушительным. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html
https://ria.ru/20220911/shveytsariya-1816060831.html
https://ria.ru/20220911/vizy-1815963085.html
https://ria.ru/20220911/chernogoriya-1816026637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз
В мире, Россия, Евросоюз
00:18 12.09.2022 (обновлено: 07:36 12.09.2022)
 
Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России прекратило действовать

С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.
На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. В частности, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, заявителю придется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 22:35
СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян
Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого конкретного государства, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.
В документе говорится, что заявки от граждан России, желающих получить туристическую визу, должны рассматриваться в неприоритетном режиме. То есть потенциальным туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. При этом приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.
Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию Евросоюза в долгосрочной перспективе. В ЕК указали, что в таких случаях предпочтение стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 22:35
СМИ: Швейцарии придется присоединиться к ограничениям по визам для россиян
Ранее в большинстве случаев гражданам России выдавали многократные визы для посещения шенгенского пространства.
В Еврокомиссии также пояснили, что новый порядок предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими европейскими странами, возможно, имеющими возражения по въезду конкретных граждан России. В этом случае возможна выдача визы россиянину для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон также призвала европейские страны рассмотреть вопрос о том, должны ли уже выданные гражданам России визы оставаться действительными в новых условиях. По ее данным, в настоящее время на руках у россиян остается менее миллиона действующих виз.
Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.
В конце февраля 2022 года ЕС уже фактически частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным Брюсселя, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.
Трамвай на одной из улиц Лиссабона - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 11:07
Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"
Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч россиян, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более четырех миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.
Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в минувшую среду утвердили постоянные представители стран ЕС. В пятницу решение было утверждено на министерском уровне и опубликовано в официальном журнале Евросюза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не будет рекомендовать отвечать взаимностью на вводимые Евросоюзом ограничения по выдаче шенгенских виз для россиян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян саморазрушительным. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 17:48Туризм
Черногория захотела ввести визы для россиян
 
В миреРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала