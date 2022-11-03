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В Перу отменили все ковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
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В Перу отменили все ковидные ограничения
В Перу отменили все ковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2022
В Перу отменили все ковидные ограничения
В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:22
2022-11-03T05:22
туризм
туризм
новости - туризм
перу
туристы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path.Туристы снова смогут свободно путешествовать по этой южноамериканской стране. Указ о чрезвычайном положении, действовавший с марта 2020 года, истек с 1 ноября 2022 года.Теперь путешественники могут приезжать в Перу без подтверждения о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.Прямых рейсов между нашими странами нет, агрегаторы, как правило, предлагают варианты с двумя пересадками. Виза для поездки в Перу россиянам не нужна, достаточно действующего загранпаспорта.
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туризм, новости - туризм, перу, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Перу, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
05:22 03.11.2022
 
В Перу отменили все ковидные ограничения

В Перу, спустя 2,5 года, отменили все коронавирусные ограничения для туристов

© Fotolia / camerisЛама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Fotolia / cameris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path.
Туристы снова смогут свободно путешествовать по этой южноамериканской стране. Указ о чрезвычайном положении, действовавший с марта 2020 года, истек с 1 ноября 2022 года.
Теперь путешественники могут приезжать в Перу без подтверждения о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.
Прямых рейсов между нашими странами нет, агрегаторы, как правило, предлагают варианты с двумя пересадками. Виза для поездки в Перу россиянам не нужна, достаточно действующего загранпаспорта.
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 17:48Туризм
В России стало больше прямых рейсов за границу
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПерутуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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