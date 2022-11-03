https://ria.ru/20221103/peru-1828755563.html
В Перу отменили все ковидные ограничения
В Перу отменили все ковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2022
В Перу отменили все ковидные ограничения
В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T05:22
2022-11-03T05:22
2022-11-03T05:22
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path.Туристы снова смогут свободно путешествовать по этой южноамериканской стране. Указ о чрезвычайном положении, действовавший с марта 2020 года, истек с 1 ноября 2022 года.Теперь путешественники могут приезжать в Перу без подтверждения о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.Прямых рейсов между нашими странами нет, агрегаторы, как правило, предлагают варианты с двумя пересадками. Виза для поездки в Перу россиянам не нужна, достаточно действующего загранпаспорта.
https://ria.ru/20221102/aviareysy-1828717475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, перу, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Перу, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
В Перу отменили все ковидные ограничения
В Перу, спустя 2,5 года, отменили все коронавирусные ограничения для туристов