https://ria.ru/20221103/peru-1828755563.html

В Перу отменили все ковидные ограничения

В Перу отменили все ковидные ограничения - РИА Новости, 03.11.2022

В Перу отменили все ковидные ограничения

В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T05:22

2022-11-03T05:22

2022-11-03T05:22

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Перу после двух с половиной лет соблюдения одних из самых строгих карантинов в мире сняли все ограничения, связанные с COVID, сообщает Travel Off Path.Туристы снова смогут свободно путешествовать по этой южноамериканской стране. Указ о чрезвычайном положении, действовавший с марта 2020 года, истек с 1 ноября 2022 года.Теперь путешественники могут приезжать в Перу без подтверждения о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.Прямых рейсов между нашими странами нет, агрегаторы, как правило, предлагают варианты с двумя пересадками. Виза для поездки в Перу россиянам не нужна, достаточно действующего загранпаспорта.

https://ria.ru/20221102/aviareysy-1828717475.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, перу, туристы, куда можно лететь, отдых на море