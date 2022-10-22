https://ria.ru/20221022/daydzhest-1825727477.html

Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов

Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов - РИА Новости, 22.10.2022

Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов

Шокирующей новостью для всего туррынка на этой неделе стала ликвидация Ростуризма, теперь его функции – у Минэкономразвития. Как это скажется на сфере... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:01

2022-10-22T07:01

2022-10-22T07:01

туризм

туризм

новости - туризм

владимир путин

дмитрий чернышенко

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Шокирующей новостью для всего туррынка на этой неделе стала ликвидация Ростуризма, теперь его функции – у Минэкономразвития. Как это скажется на сфере путешествий – мнений много, единого пока нет. Стало проще россиянам, прилетающим из-за рубежа, наконец-то отменены ПЦР-тесты. О самом важно за неделю – в дайджесте РИА Новости.Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. С 20 октября все функции ведомства передаются в Минэкономразвития. Курировать направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сделано это "в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".Эксперты вспоминали достижения Зарины Догузовой, которая возглавляла ведомство с 2019 года. Рассуждали, как изменения повлияют на сферу путешествий.Высказались и в Кремле, где высоко оценили итоги деятельности Ростуризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное новое назначение Догузовой, впрочем, без конкретики. "Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые уже сделаны или будут сделаны", – сказал.Безусловно положительной новостью для всех путешествующих за рубеж стало то, что Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на COVID-19 для граждан России, прибывших из-за границы.В Госдуму внесли новый законопроект о полном возврате денег за туристические путевки и авиабилеты мобилизованным гражданам.В начале неделе на пике обсуждения вновь оказались визовые вопросы. Так, Германия стала требовать у россиян в числе документов выписку из действующего в ЕС банка. Российские эксперты назвали новое правило политическим и дискриминационным. Позже в МИД ФРГ пояснили, что Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии.В визовых центрах Франции и Греции, в свою очередь, заявили, что не требуют от россиян выписки со счета европейского банка. Нет таких правил и у Италии, сообщили в посольстве страны.Настораживающая новость пришла из Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти государства могут ввести визовый режим для граждан России.Из хороших новостей: турпоток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 47 миллионов человек.Из России, в том числе и из регионов, появятся новые рейсы на зарубежные курорты. Например, из Нижнего Новгорода и Нальчика – в Стамбул, из Хабаровска на Пхукет. Azur Air с 9 декабря планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы.

https://ria.ru/20221021/tury-1825641687.html

https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html

https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html

грузия

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2022

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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