https://ria.ru/20221022/daydzhest-1825727477.html
Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов
Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов - РИА Новости, 22.10.2022
Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов
Шокирующей новостью для всего туррынка на этой неделе стала ликвидация Ростуризма, теперь его функции – у Минэкономразвития. Как это скажется на сфере... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:01
2022-10-22T07:01
2022-10-22T07:01
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
дмитрий чернышенко
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Шокирующей новостью для всего туррынка на этой неделе стала ликвидация Ростуризма, теперь его функции – у Минэкономразвития. Как это скажется на сфере путешествий – мнений много, единого пока нет. Стало проще россиянам, прилетающим из-за рубежа, наконец-то отменены ПЦР-тесты. О самом важно за неделю – в дайджесте РИА Новости.Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. С 20 октября все функции ведомства передаются в Минэкономразвития. Курировать направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сделано это "в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".Эксперты вспоминали достижения Зарины Догузовой, которая возглавляла ведомство с 2019 года. Рассуждали, как изменения повлияют на сферу путешествий.Высказались и в Кремле, где высоко оценили итоги деятельности Ростуризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное новое назначение Догузовой, впрочем, без конкретики. "Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые уже сделаны или будут сделаны", – сказал.Безусловно положительной новостью для всех путешествующих за рубеж стало то, что Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на COVID-19 для граждан России, прибывших из-за границы.В Госдуму внесли новый законопроект о полном возврате денег за туристические путевки и авиабилеты мобилизованным гражданам.В начале неделе на пике обсуждения вновь оказались визовые вопросы. Так, Германия стала требовать у россиян в числе документов выписку из действующего в ЕС банка. Российские эксперты назвали новое правило политическим и дискриминационным. Позже в МИД ФРГ пояснили, что Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии.В визовых центрах Франции и Греции, в свою очередь, заявили, что не требуют от россиян выписки со счета европейского банка. Нет таких правил и у Италии, сообщили в посольстве страны.Настораживающая новость пришла из Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти государства могут ввести визовый режим для граждан России.Из хороших новостей: турпоток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 47 миллионов человек.Из России, в том числе и из регионов, появятся новые рейсы на зарубежные курорты. Например, из Нижнего Новгорода и Нальчика – в Стамбул, из Хабаровска на Пхукет. Azur Air с 9 декабря планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы.
https://ria.ru/20221021/tury-1825641687.html
https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html
https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, владимир путин, дмитрий чернышенко, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), визы, шенгенская зона, шенгенская виза, грузия, отдых в россии, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Визы, Шенгенская зона, Шенгенская виза, Грузия, отдых в России, туристы, куда можно лететь
Самое важное в туризме за неделю: ликвидация Ростуризма и отмена ПЦР-тестов
Важные новости туризма за неделю: уход Ростуризма, отмена ПЦР-тестов, визы и новые рейсы