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Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 19.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221019/italiya-1825067753.html
Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян
Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 19.10.2022
Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян
Италия не требует от россиян выписки со счета европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу, заявили РИА Новости в итальянском... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:53
2022-10-19T11:53
туризм
италия
москва
евросоюз
шенгенская виза
шенгенская зона
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Италия не требует от россиян выписки со счета европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу, заявили РИА Новости в итальянском посольстве в Москве."Италия не требует выписки с европейского счета. Однако Италия требует четких доказательств наличия достаточных финансовых средств для оплаты пребывания в Италии (питание, проживание, проезд и так далее) и высоких расходов на перелеты. Банковские выписки регулярно проверяются. При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению", - сказал собеседник агентства.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.При этом в посольстве Греции и визовом центре Франции РИА Новости ранее заявили, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.
https://ria.ru/20221018/vizy-1824911524.html
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италия, москва, евросоюз, шенгенская виза, шенгенская зона, россия
Туризм, Италия, Москва, Евросоюз, Шенгенская виза, Шенгенская зона, Россия
11:53 19.10.2022
 
Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян

Италия не требует у россиян выписки со счета европейского банка для туристического шенгена

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Италия не требует от россиян выписки со счета европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу, заявили РИА Новости в итальянском посольстве в Москве.
"Италия не требует выписки с европейского счета. Однако Италия требует четких доказательств наличия достаточных финансовых средств для оплаты пребывания в Италии (питание, проживание, проезд и так далее) и высоких расходов на перелеты. Банковские выписки регулярно проверяются. При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению", - сказал собеседник агентства.
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Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.
При этом в посольстве Греции и визовом центре Франции РИА Новости ранее заявили, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.
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ТуризмИталияМоскваЕвросоюзШенгенская визаШенгенская зонаРоссия
 
 
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