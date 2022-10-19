https://ria.ru/20221019/italiya-1825067753.html

Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян

Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 19.10.2022

Италия разъяснила процесс выдачи туристических шенгенских виз для россиян

Италия не требует от россиян выписки со счета европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу, заявили РИА Новости в итальянском... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:53

2022-10-19T11:53

2022-10-19T11:53

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италия

москва

евросоюз

шенгенская виза

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Италия не требует от россиян выписки со счета европейского банка для подачи документов на туристическую шенгенскую визу, заявили РИА Новости в итальянском посольстве в Москве."Италия не требует выписки с европейского счета. Однако Италия требует четких доказательств наличия достаточных финансовых средств для оплаты пребывания в Италии (питание, проживание, проезд и так далее) и высоких расходов на перелеты. Банковские выписки регулярно проверяются. При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению", - сказал собеседник агентства.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.При этом в посольстве Греции и визовом центре Франции РИА Новости ранее заявили, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.

https://ria.ru/20221018/vizy-1824911524.html

https://ria.ru/20221018/otnosheniya-1825003902.html

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италия, москва, евросоюз, шенгенская виза, шенгенская зона, россия