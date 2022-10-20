https://ria.ru/20221020/ptsr-1825517111.html
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:37
2022-10-20T21:37
2022-10-20T21:43
туризм
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших из-за рубежа, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Внести изменения в постановление главного государственного врача РФ об "Обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019... Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Туризм, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
21:37 20.10.2022 (обновлено: 21:43 20.10.2022)
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19
Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на COVID-19 для граждан России, прибывших из-за границы