Рейтинг@Mail.ru
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221020/ptsr-1825517111.html
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2022
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:37
2022-10-20T21:43
туризм
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9738800cfb7c630ea9d4c56b14679421.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших из-за рубежа, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации."Внести изменения в постановление главного государственного врача РФ об "Обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019... Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/vaktsinatsiya-1822463194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b9edaa67d47168c97bb7191261eab2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Туризм, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
21:37 20.10.2022 (обновлено: 21:43 20.10.2022)
 
Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменили ПЦР-тесты на COVID-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на COVID-19 для граждан России, прибывших из-за границы

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, отменяющее сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывших из-за рубежа, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести изменения в постановление главного государственного врача РФ об "Обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019... Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу", - говорится в сообщении.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 14:20Распространение коронавируса
Мурашко рассказал о сочетании вакцин от коронавируса и гриппа
 
ТуризмОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала