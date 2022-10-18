https://ria.ru/20221018/vizy-1824911524.html
Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными
Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными
Решение Германии по ужесточению требований выдачи виз для россиян дискриминационное, при этом Берлин как и ЕС в целом готов пойти на дополнительные убытки ради... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:03
2022-10-18T18:03
2022-10-18T18:03
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евросоюз
олаф шольц
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Решение Германии по ужесточению требований выдачи виз для россиян дискриминационное, при этом Берлин как и ЕС в целом готов пойти на дополнительные убытки ради достижений политических целей, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Раннее на портале сервисно-визового центра VisaMetric появилась информация, что российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию.Президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что решение Германии политическое и дискриминационное."Вопрос в нашем ответе, очевидно, тоже будет политическим", — сказал он.В свою очередь президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев отметил, что данная мера демонстрирует отношение новых властей в ФРГ к России."То, что они ужесточают всевозможные юридические рамки, в том числе, связанные с визами граждан России — это неудивительно. Последнее время с приходом нового канцлера в лице Олафа Шольца, Германия, по сути дела, резко изменила отношение, существовавшее между ФРГ и РФ", — заявил он.Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права, координатор блока "Европейское право" центра ЕС БФУ, эксперт РСМД Вадим Войников считает, что "это решение, которое направлено на дальнейшее осложнение жизни россиянам"."Хотя официальная позиция Германии заключается в том, что они не планируют ужесточить требования для въезда. Страна вынуждена действовать в русле общей политики Европейского Союза по существенному снижению числа виз, выдаваемых россиянам", — отметил он.По мнению Войникова, ужесточение визовых требований может снизить уровень российских туристов в ФРГ, но к кардинальным изменениям это решение не приведет."Поток российских туристов или просителей виз и так сильно упал и в дальнейшем имеет тенденцию к снижению. Я думаю, что ЕС к этому готов и может пойти на дополнительные убытки ради достижения политических целей", — резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824729684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, германия, евросоюз, олаф шольц, визы, шенгенская виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Германия, Евросоюз, Олаф Шольц, Визы, Шенгенская виза
Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными
Эксперты: решение ФРГ по банковским требованиям при выдаче виз россиянам дискриминационное
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Решение Германии по ужесточению требований выдачи виз для россиян дискриминационное, при этом Берлин как и ЕС в целом готов пойти на дополнительные убытки ради достижений политических целей, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Раннее на портале сервисно-визового центра VisaMetric появилась информация, что российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию.
Президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что решение Германии политическое и дискриминационное.
"Вопрос в нашем ответе, очевидно, тоже будет политическим", — сказал он.
В свою очередь президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев отметил, что данная мера демонстрирует отношение новых властей в ФРГ к России.
"То, что они ужесточают всевозможные юридические рамки, в том числе, связанные с визами граждан России — это неудивительно. Последнее время с приходом нового канцлера в лице Олафа Шольца, Германия, по сути дела, резко изменила отношение, существовавшее между ФРГ и РФ", — заявил он.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права, координатор блока "Европейское право" центра ЕС БФУ, эксперт РСМД Вадим Войников считает, что "это решение, которое направлено на дальнейшее осложнение жизни россиянам".
"Хотя официальная позиция Германии заключается в том, что они не планируют ужесточить требования для въезда. Страна вынуждена действовать в русле общей политики Европейского Союза по существенному снижению числа виз, выдаваемых россиянам", — отметил он.
По мнению Войникова, ужесточение визовых требований может снизить уровень российских туристов в ФРГ, но к кардинальным изменениям это решение не приведет.
"Поток российских туристов или просителей виз и так сильно упал и в дальнейшем имеет тенденцию к снижению. Я думаю, что ЕС к этому готов и может пойти на дополнительные убытки ради достижения политических целей", — резюмировал эксперт.