https://ria.ru/20221018/vizy-1824911524.html

Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными

Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперты назвали новые визовые правила Германии дискриминационными

Решение Германии по ужесточению требований выдачи виз для россиян дискриминационное, при этом Берлин как и ЕС в целом готов пойти на дополнительные убытки ради... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:03

2022-10-18T18:03

2022-10-18T18:03

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Решение Германии по ужесточению требований выдачи виз для россиян дискриминационное, при этом Берлин как и ЕС в целом готов пойти на дополнительные убытки ради достижений политических целей, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Раннее на портале сервисно-визового центра VisaMetric появилась информация, что российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию.Президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что решение Германии политическое и дискриминационное."Вопрос в нашем ответе, очевидно, тоже будет политическим", — сказал он.В свою очередь президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев отметил, что данная мера демонстрирует отношение новых властей в ФРГ к России."То, что они ужесточают всевозможные юридические рамки, в том числе, связанные с визами граждан России — это неудивительно. Последнее время с приходом нового канцлера в лице Олафа Шольца, Германия, по сути дела, резко изменила отношение, существовавшее между ФРГ и РФ", — заявил он.Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права, координатор блока "Европейское право" центра ЕС БФУ, эксперт РСМД Вадим Войников считает, что "это решение, которое направлено на дальнейшее осложнение жизни россиянам"."Хотя официальная позиция Германии заключается в том, что они не планируют ужесточить требования для въезда. Страна вынуждена действовать в русле общей политики Европейского Союза по существенному снижению числа виз, выдаваемых россиянам", — отметил он.По мнению Войникова, ужесточение визовых требований может снизить уровень российских туристов в ФРГ, но к кардинальным изменениям это решение не приведет."Поток российских туристов или просителей виз и так сильно упал и в дальнейшем имеет тенденцию к снижению. Я думаю, что ЕС к этому готов и может пойти на дополнительные убытки ради достижения политических целей", — резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221017/germaniya-1824729684.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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