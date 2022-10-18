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В визовом центре рассказали о правилах оформления шенгена во Францию - РИА Новости, 18.10.2022
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Туризм
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В визовом центре рассказали о правилах оформления шенгена во Францию
В визовом центре рассказали о правилах оформления шенгена во Францию - РИА Новости, 18.10.2022
В визовом центре рассказали о правилах оформления шенгена во Францию
Франция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для оформления туристического шенгена, заявили РИА Новости в визовом центре. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:17
2022-10-18T13:17
туризм
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Франция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для оформления туристического шенгена, заявили РИА Новости в визовом центре."Нет, в данном случае изменений со стороны консульства не было: предоставляется выписка с банковского счета российского и любая страховая компания", - сказали в визовом центре.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.
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новости - туризм, франция, словения, германия, евросоюз, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Франция, Словения, Германия, Евросоюз, Туризм
13:17 18.10.2022
 
В визовом центре рассказали о правилах оформления шенгена во Францию

В визовом центре заявили, что Франция не требует выписки со счета евробанка для шенгена

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Франция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для оформления туристического шенгена, заявили РИА Новости в визовом центре.
"Нет, в данном случае изменений со стороны консульства не было: предоставляется выписка с банковского счета российского и любая страховая компания", - сказали в визовом центре.
Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.
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