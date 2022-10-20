https://ria.ru/20221020/gosduma-1825288029.html

В ГД внесли законопроект о полном возврате денег за путевки мобилизованным

В ГД внесли законопроект о полном возврате денег за путевки мобилизованным - РИА Новости, 20.10.2022

В ГД внесли законопроект о полном возврате денег за путевки мобилизованным

Законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат денег за туристические путевки и авиабилеты, внесен в Госдуму, сообщила... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:39

2022-10-20T10:39

2022-10-20T10:39

сангаджи тарбаев

ярослав нилов

дмитрий свищёв

россия

госдума рф

лдпр

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам право на полный возврат денег за туристические путевки и авиабилеты, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба "Новых людей"."В случае призвания гражданина на военную службу при мобилизации либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, турист и (или) члены его семьи вправе потребовать в досудебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменении", - указывается в тексте проекта.При расторжении договора до начала путешествия туристу или члену его семьи возвращается денежная сумма, "равная общей цене туристского продукта", уточняется в тексте законопроекта. Такая поправка вносится в статью 10 закона об основах туристской деятельности в РФ.Депутаты отмечают, что сейчас в случае отмены тура по причине частичной мобилизации средства возвращаются за вычетом фактических расходов, понесенных туроператором. Так как у туриста нет возможности спрогнозировать получение повестки, "фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100% стоимости тура", добавляется там.Другая поправка устанавливает возможность возврата денег за авиабилеты, если гражданин был мобилизован. Авторы отмечают, что перечень причин, по которым пассажир может получить деньги за билеты в связи с вынужденным отказом от перелета, исчерпывающий, однако призыв на военную службу туда не включен. Изменения авторы предлагают внести в часть вторую статьи 108 Воздушного кодекса РФ.Авторами проекта от "Новых людей" выступили глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, вице-спикер палаты Владислав Даванков, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева, от ЛДПР - главы комитетов по соцполитике Ярослав Нилов и по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, замглавы комитета по экономической политике Станислав Наумов.

https://ria.ru/20221020/gosduma-1825275263.html

https://ria.ru/20220922/garantii-1818615038.html

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сангаджи тарбаев, ярослав нилов, дмитрий свищёв, россия, госдума рф, лдпр, частичная мобилизация в россии, общество