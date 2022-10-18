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Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы - РИА Новости, 18.10.2022
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Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы
Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы - РИА Новости, 18.10.2022
Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы
Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:42
2022-10-18T15:42
греция
шенгенская зона
шенгенская виза
в мире
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА Новости в посольстве страны."Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы", - сказали в посольстве.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.При этом в визовом центре Франции заявили РИА Новости, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.
https://ria.ru/20221018/import-1824887188.html
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греция, шенгенская зона, шенгенская виза, в мире, россия
Греция, Шенгенская зона, Шенгенская виза, В мире, Россия
15:42 18.10.2022
 
Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы

Греция подтвердила, что не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПосольство Греции в Москве
Посольство Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посольство Греции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА Новости в посольстве страны.
"Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы", - сказали в посольстве.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Греция увеличила импорт российских товаров
Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.
При этом в визовом центре Франции заявили РИА Новости, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Послы ЕС рекомендовали ЕК обновить визовые рекомендации по России
 
ГрецияШенгенская зонаШенгенская визаВ миреРоссия
 
 
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