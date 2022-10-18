https://ria.ru/20221018/gretsiya-1824896002.html

Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы

Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы - РИА Новости, 18.10.2022

Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы

Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:42

2022-10-18T15:42

2022-10-18T15:42

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка и оформленного в ЕС полиса страхования для получения туристического шенгена, заявили РИА Новости в посольстве страны."Консульство Греции таких изменений не вводило. Мы не требуем европейские страховки или счета в европейском банке (для оформления визы", - сказали в посольстве.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.При этом в визовом центре Франции заявили РИА Новости, что для оформления туристического шенгена не требуется выписка со счета европейского банка.

https://ria.ru/20221018/import-1824887188.html

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греция, шенгенская зона, шенгенская виза, в мире, россия