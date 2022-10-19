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МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России
МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России - РИА Новости, 19.10.2022
МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России
Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:23
2022-10-19T16:23
2022-10-19T16:23
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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер."Что касается Германии, то я не могу объявить изменений в визовой политике", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте кабинета министров. Спикер немецкого МИД подчеркнул, что некоторые изменения следует считать адаптацией к новым правилам Еврокомиссии, однако конкретные параметры пообещал предоставить позднее."В текущей ситуации при выдаче записи на визу в наших представительствах в России не отдается приоритет поездкам в целях туризма", - добавил Бургер.Он упомянул, что ввиду высылки дипломатов и работников консульств эта возможность и без того сильно ограничена.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.В то же время источник в МИД ФРГ сообщил РИА Новости, что туристы из России при подаче документов на шенгенскую визу для поездки в Германию могут предоставить справку из банков третьих стран, которые при этом действуют в государствах ЕС. В консульстве ФРГ в Москве РИА Новости сообщили, что для выезда достаточно дистанционно оформить немецкую страховку.
https://ria.ru/20221018/viza-1824977506.html
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристофер бургер, германия, россия, евросоюз, москва
Кристофер Бургер, Германия, Россия, Евросоюз, Москва
МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России
МИД ФРГ: страна не меняла политику по выдаче виз россиянам, но адаптирует ее к правилам ЕС
БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер.
"Что касается Германии, то я не могу объявить изменений в визовой политике", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте кабинета министров. Спикер немецкого МИД подчеркнул, что некоторые изменения следует считать адаптацией к новым правилам Еврокомиссии, однако конкретные параметры пообещал предоставить позднее.
"В текущей ситуации при выдаче записи на визу в наших представительствах в России не отдается приоритет поездкам в целях туризма", - добавил Бургер.
Он упомянул, что ввиду высылки дипломатов и работников консульств эта возможность и без того сильно ограничена.
Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.
В то же время источник в МИД ФРГ сообщил РИА Новости, что туристы из России
при подаче документов на шенгенскую визу для поездки в Германию
могут предоставить справку из банков третьих стран, которые при этом действуют в государствах ЕС
. В консульстве ФРГ в Москве
РИА Новости сообщили, что для выезда достаточно дистанционно оформить немецкую страховку.