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МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России

МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России - РИА Новости, 19.10.2022

МИД ФРГ заявил, что страна не меняла визовую политику по отношению к России

Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:23

2022-10-19T16:23

2022-10-19T16:23

кристофер бургер

германия

россия

евросоюз

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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германия не меняла политику по выдаче виз россиянам, но идет процесс адаптации к новым правилам Еврокомиссии, заявил пресс-секретарь МИД Кристофер Бургер."Что касается Германии, то я не могу объявить изменений в визовой политике", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте кабинета министров. Спикер немецкого МИД подчеркнул, что некоторые изменения следует считать адаптацией к новым правилам Еврокомиссии, однако конкретные параметры пообещал предоставить позднее."В текущей ситуации при выдаче записи на визу в наших представительствах в России не отдается приоритет поездкам в целях туризма", - добавил Бургер.Он упомянул, что ввиду высылки дипломатов и работников консульств эта возможность и без того сильно ограничена.Ранее стало известно, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС. На сайтах визовых центров Словении и Мальты также появилась информация, что полис медицинского страхования для оформления шенгена должен быть выдан иностранными компаниями.В то же время источник в МИД ФРГ сообщил РИА Новости, что туристы из России при подаче документов на шенгенскую визу для поездки в Германию могут предоставить справку из банков третьих стран, которые при этом действуют в государствах ЕС. В консульстве ФРГ в Москве РИА Новости сообщили, что для выезда достаточно дистанционно оформить немецкую страховку.

https://ria.ru/20221018/viza-1824977506.html

https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кристофер бургер, германия, россия, евросоюз, москва