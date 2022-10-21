https://ria.ru/20221021/maldivy-1825697485.html

Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы

Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 21.10.2022

Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы

Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:41

2022-10-21T17:41

2022-10-21T17:41

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик."Авиакомпания Azur Air на сайте открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из столичного аэропорта Внуково в Мале. Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолете Black Jet — лайнере в бизнес-компоновке", — говорится в релизе.Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.Кроме того, с 27 октября компания будет дважды в неделю выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767. Билеты можно купить только вместе с путевкой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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