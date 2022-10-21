https://ria.ru/20221021/maldivy-1825697485.html
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 21.10.2022
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы
Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:41
2022-10-21T17:41
2022-10-21T17:41
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
azur air
мале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599492976_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1e38bd7a6c7e7a2728c3ceb6267944fc.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик."Авиакомпания Azur Air на сайте открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из столичного аэропорта Внуково в Мале. Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолете Black Jet — лайнере в бизнес-компоновке", — говорится в релизе.Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.Кроме того, с 27 октября компания будет дважды в неделю выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767. Билеты можно купить только вместе с путевкой.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
мальдивы
мале
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599492976_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d295434c68c8802ba14e57f288e69d45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы, azur air, мале
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Azur Air, Мале
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы
Azur Air с 9 декабря планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы