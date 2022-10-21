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Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 21.10.2022
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Туризм
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Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 21.10.2022
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы
Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:41
2022-10-21T17:41
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azur air
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик."Авиакомпания Azur Air на сайте открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из столичного аэропорта Внуково в Мале. Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолете Black Jet — лайнере в бизнес-компоновке", — говорится в релизе.Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.Кроме того, с 27 октября компания будет дважды в неделю выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767. Билеты можно купить только вместе с путевкой.
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туризм, новости - туризм, мальдивы, azur air, мале
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Azur Air, Мале
17:41 21.10.2022
 
Российская авиакомпания планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы

Azur Air с 9 декабря планирует запустить регулярные рейсы на Мальдивы

© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря запустит регулярные рейсы на Мальдивы в дополнение к чартерам, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания Azur Air на сайте открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из столичного аэропорта Внуково в Мале. Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолете Black Jet — лайнере в бизнес-компоновке", — говорится в релизе.
Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.
Кроме того, с 27 октября компания будет дважды в неделю выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767. Билеты можно купить только вместе с путевкой.
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