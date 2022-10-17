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Президент Грузии допустила введение визового режима для россиян - РИА Новости, 17.10.2022
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Туризм
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Президент Грузии допустила введение визового режима для россиян
Президент Грузии допустила введение визового режима для россиян - РИА Новости, 17.10.2022
Президент Грузии допустила введение визового режима для россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти страны могут ввести визовый режим для граждан России, решение по этому поводу должно принять... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:26
2022-10-17T13:13
туризм
в мире
саломе зурабишвили
россия
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти страны могут ввести визовый режим для граждан России, решение по этому поводу должно принять грузинское правительство.Ранее оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для граждан России, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев. Грузия ввела безвизовый режим с РФ в 2012 году."Граждане РФ, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом", - заявила Зурабишвили на брифинге в Кишиневе.По ее словам, в Грузию приезжают как бывшие граждане страны, так и граждане России. Она подчеркнула, что власти страны применяют все механизмы контроля, чтобы не было никакой опасности для местных жителей."Среди них бывшие граждане Грузии, приехавшие в Грузию из-за ситуации в России. Но есть и граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена в том, что используются все механизмы контроля, чтобы не возникла опасность. Я думаю, что для этого нужно больше общения и больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и вопросы реально рассматривались властями и принимались все меры", - добавила Зурабишвили.Она подчеркнула, что власти страны применяют все механизмы контроля, чтобы не было никакой опасности для местных жителей.Ранее МВД Грузии сообщало, что из России в Грузию с 17 по 26 сентября въехали около 78 тысяч россиян, а выехали более 62 тысяч.
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в мире, саломе зурабишвили, россия, кишинев, грузия, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Саломе Зурабишвили, Россия, Кишинев, Грузия, Туризм, Новости - Туризм
12:26 17.10.2022 (обновлено: 13:13 17.10.2022)
 
Президент Грузии допустила введение визового режима для россиян

Президент Грузии Зурабишвили допустила, что власти могут ввести визовый режим с Россией

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Флаг Грузии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что власти страны могут ввести визовый режим для граждан России, решение по этому поводу должно принять грузинское правительство.
Ранее оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для граждан России, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев. Грузия ввела безвизовый режим с РФ в 2012 году.
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"Граждане РФ, которые попали в Грузию - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан РФ, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом", - заявила Зурабишвили на брифинге в Кишиневе.
По ее словам, в Грузию приезжают как бывшие граждане страны, так и граждане России. Она подчеркнула, что власти страны применяют все механизмы контроля, чтобы не было никакой опасности для местных жителей.
"Среди них бывшие граждане Грузии, приехавшие в Грузию из-за ситуации в России. Но есть и граждане России, которые приезжают в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена в том, что используются все механизмы контроля, чтобы не возникла опасность. Я думаю, что для этого нужно больше общения и больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и вопросы реально рассматривались властями и принимались все меры", - добавила Зурабишвили.
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Она подчеркнула, что власти страны применяют все механизмы контроля, чтобы не было никакой опасности для местных жителей.
Ранее МВД Грузии сообщало, что из России в Грузию с 17 по 26 сентября въехали около 78 тысяч россиян, а выехали более 62 тысяч.
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