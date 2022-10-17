https://ria.ru/20221017/germaniya-1824729684.html

Германия ужесточила условия получения визы для россиян

Германия ужесточила условия получения визы для россиян - РИА Новости, 17.10.2022

Германия ужесточила условия получения визы для россиян

Российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:15

2022-10-17T21:15

2022-10-17T21:48

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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию, сообщается на портале сервисно-визового центра VisaMetric."Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения", - говорится в сообщении.По информации организации, для этого подойдут актуальные выписки, выданные на имя заявителя из банка, который доступен для проверки.Как уточняет VisaMetric, в справке необходимо наличие подтверждения об актуальной сумме денег на счетах. При этом заявитель должен иметь при себе аналогичные документы за последние три месяца.Также с начала месяца визовые центры нескольких государств Евросоюза, в том числе Германии, стали требовать медицинский страховой полис, который приобретался в компании, зарегистрированной в европейских странах, при этом возможности оплатить его с российских счетов нет. Как рассказали РИА Новости в немецком МИД, новые правила связаны с приостановкой соглашения между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима.

https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html

https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823423510.html

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

новости - туризм, германия, евросоюз, мид германии