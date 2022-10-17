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Германия ужесточила условия получения визы для россиян - РИА Новости, 17.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824729684.html
Германия ужесточила условия получения визы для россиян
Германия ужесточила условия получения визы для россиян - РИА Новости, 17.10.2022
Германия ужесточила условия получения визы для россиян
Российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:15
2022-10-17T21:48
туризм
новости - туризм
германия
евросоюз
мид германии
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию, сообщается на портале сервисно-визового центра VisaMetric."Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения", - говорится в сообщении.По информации организации, для этого подойдут актуальные выписки, выданные на имя заявителя из банка, который доступен для проверки.Как уточняет VisaMetric, в справке необходимо наличие подтверждения об актуальной сумме денег на счетах. При этом заявитель должен иметь при себе аналогичные документы за последние три месяца.Также с начала месяца визовые центры нескольких государств Евросоюза, в том числе Германии, стали требовать медицинский страховой полис, который приобретался в компании, зарегистрированной в европейских странах, при этом возможности оплатить его с российских счетов нет. Как рассказали РИА Новости в немецком МИД, новые правила связаны с приостановкой соглашения между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима.
https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html
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новости - туризм, германия, евросоюз, мид германии
Туризм, Новости - Туризм, Германия, Евросоюз, МИД Германии
21:15 17.10.2022 (обновлено: 21:48 17.10.2022)
 
Германия ужесточила условия получения визы для россиян

Германия стала требовать у подающих на визу россиян выписку из действующего в ЕС банка

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию, сообщается на портале сервисно-визового центра VisaMetric.
"Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения", - говорится в сообщении.
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По информации организации, для этого подойдут актуальные выписки, выданные на имя заявителя из банка, который доступен для проверки.
Как уточняет VisaMetric, в справке необходимо наличие подтверждения об актуальной сумме денег на счетах. При этом заявитель должен иметь при себе аналогичные документы за последние три месяца.
Также с начала месяца визовые центры нескольких государств Евросоюза, в том числе Германии, стали требовать медицинский страховой полис, который приобретался в компании, зарегистрированной в европейских странах, при этом возможности оплатить его с российских счетов нет. Как рассказали РИА Новости в немецком МИД, новые правила связаны с приостановкой соглашения между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима.
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