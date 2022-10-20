https://ria.ru/20221020/turtsiya-1825304335.html
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию - РИА Новости, 20.10.2022
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию
Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:05
2022-10-20T13:05
2022-10-20T13:05
туризм
туризм
новости - туризм
нальчик
стамбул
ираэро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg
НАЛЬЧИК, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.Полеты будут осуществляться по воскресеньям. Сейчас по этому маршруту пассажиров перевозит только Redwings.
https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html
нальчик
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_184e33e5c74849fb4087b4b2ee1667b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, нальчик, стамбул, ираэро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Нальчик, Стамбул, ИрАэро
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию
Авиакомпания "Ираэро" с 30 октября начнет перевозить пассажиров из Нальчика в Стамбул