Рейтинг@Mail.ru
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221020/turtsiya-1825304335.html
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию - РИА Новости, 20.10.2022
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию
Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:05
2022-10-20T13:05
туризм
туризм
новости - туризм
нальчик
стамбул
ираэро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg
НАЛЬЧИК, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.Полеты будут осуществляться по воскресеньям. Сейчас по этому маршруту пассажиров перевозит только Redwings.
https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html
нальчик
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_184e33e5c74849fb4087b4b2ee1667b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, нальчик, стамбул, ираэро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Нальчик, Стамбул, ИрАэро
13:05 20.10.2022
 
Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию

Авиакомпания "Ираэро" с 30 октября начнет перевозить пассажиров из Нальчика в Стамбул

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.
Полеты будут осуществляться по воскресеньям. Сейчас по этому маршруту пассажиров перевозит только Redwings.
Аэропорт Абу-Даби
4 октября, 11:04Туризм
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНальчикСтамбулИрАэро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала