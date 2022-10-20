https://ria.ru/20221020/turtsiya-1825304335.html

Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию

Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию - РИА Новости, 20.10.2022

Еще одна авиакомпания собралась перевозить россиян в Турцию

Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:05

2022-10-20T13:05

2022-10-20T13:05

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НАЛЬЧИК, 20 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" с 30 октября открывает рейсы из Нальчика в Стамбул, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.Полеты будут осуществляться по воскресеньям. Сейчас по этому маршруту пассажиров перевозит только Redwings.

https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, нальчик, стамбул, ираэро