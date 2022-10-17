Рейтинг@Mail.ru
Туристический поток по России вырос на девять процентов - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221017/turpotok-1824608938.html
Туристический поток по России вырос на девять процентов
Туристический поток по России вырос на девять процентов - РИА Новости, 17.10.2022
Туристический поток по России вырос на девять процентов
Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:35
2022-10-17T17:07
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
туризм
новости - туризм
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819510875_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2383a23397eb196ddcda3f9b2a59dc66.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, ожидается, что по итогам года рост составит 5%, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 миллиона человек к прошлому году рост составил. Если говорить про теплые месяцы с мая по сентябрь, то за эти пять месяцев в стране отдохнули 31 миллион человек. Это больше где-то на 5,5%, чем по итогам прошлого лета. По итогам года тоже ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года", - сказала Догузова в кулуарах форума регионов России "Развитие туристической инфраструктуры".
https://ria.ru/20221016/poezda-1824187128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819510875_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5243dcd320bad52fee5ce01204d037a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм, новости - туризм, зарина догузова
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова
14:35 17.10.2022 (обновлено: 17:07 17.10.2022)
 
Туристический поток по России вырос на девять процентов

Догузова: турпоток по России вырос на девять процентов и составил 47 миллионов человек

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкПреображенская церковь XVIII века в Карелии
Преображенская церковь XVIII века в Карелии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Преображенская церковь XVIII века в Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, ожидается, что по итогам года рост составит 5%, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 миллиона человек к прошлому году рост составил. Если говорить про теплые месяцы с мая по сентябрь, то за эти пять месяцев в стране отдохнули 31 миллион человек. Это больше где-то на 5,5%, чем по итогам прошлого лета. По итогам года тоже ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года", - сказала Догузова в кулуарах форума регионов России "Развитие туристической инфраструктуры".
Ярославский вокзал - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 12:47Туризм
Названы города России для самых бюджетных путешествий на поезде
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)РоссияТуризмНовости - ТуризмЗарина Догузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала