https://ria.ru/20221017/turpotok-1824608938.html
Туристический поток по России вырос на девять процентов
Туристический поток по России вырос на девять процентов - РИА Новости, 17.10.2022
Туристический поток по России вырос на девять процентов
Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:35
2022-10-17T14:35
2022-10-17T17:07
туризм
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россия
туризм
новости - туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, ожидается, что по итогам года рост составит 5%, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 миллиона человек к прошлому году рост составил. Если говорить про теплые месяцы с мая по сентябрь, то за эти пять месяцев в стране отдохнули 31 миллион человек. Это больше где-то на 5,5%, чем по итогам прошлого лета. По итогам года тоже ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года", - сказала Догузова в кулуарах форума регионов России "Развитие туристической инфраструктуры".
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм, новости - туризм, зарина догузова
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова
14:35 17.10.2022 (обновлено: 17:07 17.10.2022)
Туристический поток по России вырос на девять процентов
Догузова: турпоток по России вырос на девять процентов и составил 47 миллионов человек