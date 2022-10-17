https://ria.ru/20221017/turpotok-1824608938.html

Туристический поток по России вырос на девять процентов

Туристический поток по России вырос на девять процентов - РИА Новости, 17.10.2022

Туристический поток по России вырос на девять процентов

Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:35

2022-10-17T14:35

2022-10-17T17:07

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

туризм

новости - туризм

зарина догузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819510875_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2383a23397eb196ddcda3f9b2a59dc66.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 47 миллионов человек, ожидается, что по итогам года рост составит 5%, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 миллионов человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 миллиона человек к прошлому году рост составил. Если говорить про теплые месяцы с мая по сентябрь, то за эти пять месяцев в стране отдохнули 31 миллион человек. Это больше где-то на 5,5%, чем по итогам прошлого лета. По итогам года тоже ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года", - сказала Догузова в кулуарах форума регионов России "Развитие туристической инфраструктуры".

https://ria.ru/20221016/poezda-1824187128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туризм, новости - туризм, зарина догузова