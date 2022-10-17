https://ria.ru/20221017/stambul-1824557178.html
В России появятся новые рейсы в Стамбул
В России появятся новые рейсы в Стамбул - РИА Новости, 17.10.2022
В России появятся новые рейсы в Стамбул
Авиарейсы в Стамбул из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются в ноябре, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:08
2022-10-17T12:08
2022-10-17T12:08
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются в ноябре, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновляются полеты в Стамбул. Первый рейс по новому для себя маршруту планирует выполнить авиакомпания Red Wings 5 ноября. Далее прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам", — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время Red Wings летает из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Стамбул, Нижний Новгород, Sukhoi Superjet, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
В России появятся новые рейсы в Стамбул
Полеты в Стамбул возобновятся из Нижнего Новгорода в ноябре
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются в ноябре, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновляются полеты в Стамбул. Первый рейс по новому для себя маршруту планирует выполнить авиакомпания Red Wings 5 ноября. Далее прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Red Wings летает из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.
Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.