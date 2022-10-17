Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые рейсы в Стамбул - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221017/stambul-1824557178.html
В России появятся новые рейсы в Стамбул
В России появятся новые рейсы в Стамбул - РИА Новости, 17.10.2022
В России появятся новые рейсы в Стамбул
Авиарейсы в Стамбул из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются в ноябре, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:08
2022-10-17T12:08
туризм
туризм
стамбул
нижний новгород
sukhoi superjet
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются в ноябре, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновляются полеты в Стамбул. Первый рейс по новому для себя маршруту планирует выполнить авиакомпания Red Wings 5 ноября. Далее прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам", — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время Red Wings летает из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html
стамбул
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67013692ccc61c3b04d8f74694c9f47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, стамбул, нижний новгород, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Стамбул, Нижний Новгород, Sukhoi Superjet, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
12:08 17.10.2022
 
В России появятся новые рейсы в Стамбул

Полеты в Стамбул возобновятся из Нижнего Новгорода в ноябре

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Авиарейсы в Стамбул из аэропорта Нижнего Новгорода возобновляются в ноябре, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновляются полеты в Стамбул. Первый рейс по новому для себя маршруту планирует выполнить авиакомпания Red Wings 5 ноября. Далее прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Red Wings летает из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск в рамках регулярной полетной программы.
Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:49Туризм
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"
 
ТуризмТуризмСтамбулНижний НовгородSukhoi SuperjetНовости - Туризмтуристыкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала