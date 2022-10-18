https://ria.ru/20221018/turizm-1824767804.html
Прямые рейсы Хабаровск-Пхукет запустят 6 ноября
Прямые рейсы Хабаровск-Пхукет запустят 6 ноября - РИА Новости, 18.10.2022
Прямые рейсы Хабаровск-Пхукет запустят 6 ноября
Прямые авиарейсы из Хабаровска на тайский остров Пхукет запустят 6 ноября и будут осуществлять как минимум до конца весны 2023 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:54
2022-10-18T05:54
2022-10-18T05:54
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Прямые авиарейсы из Хабаровска на тайский остров Пхукет запустят 6 ноября и будут осуществлять как минимум до конца весны 2023 года, сообщили РИА Новости в Дальневосточной региональной ассоциации туризма.По её словам, последующие рейсы состоятся 13, 20 и 27 ноября. Перелёты по маршруту распланированы до мая 2023 года.Член правления ассоциации туризма уточнила, что самый дешёвый вариант поездки на 13 ночей обойдётся двум туристам в 165 000 рублей.Эта сумма включает билеты на рейс "туда-обратно" для обоих, размещение в трехзвездочной гостинице с завтраком, а также страховку."Честно говоря, есть [желающие]. Не успеваю на телефон отвечать", - добавила собеседница.С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.
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новости - туризм, хабаровск, пхукет (остров), таиланд, россия, в мире
Новости - Туризм, Хабаровск, Пхукет (остров), Таиланд, Россия, В мире
Прямые рейсы Хабаровск-Пхукет запустят 6 ноября
Прямые авиарейсы из Хабаровска на тайский остров Пхукет запустят 6 ноября
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Прямые авиарейсы из Хабаровска на тайский остров Пхукет запустят 6 ноября и будут осуществлять как минимум до конца весны 2023 года, сообщили РИА Новости в Дальневосточной региональной ассоциации туризма.
"С 6 ноября запускается прямой рейс по графику […] как перевозчик планируется авиакомпания Ikar, как туроператор - Pegas Touristik", - уточнила член правления ассоциации.
По её словам, последующие рейсы состоятся 13, 20 и 27 ноября. Перелёты по маршруту распланированы до мая 2023 года.
Член правления ассоциации туризма уточнила, что самый дешёвый вариант поездки на 13 ночей обойдётся двум туристам в 165 000 рублей.
Эта сумма включает билеты на рейс "туда-обратно" для обоих, размещение в трехзвездочной гостинице с завтраком, а также страховку.
"Честно говоря, есть [желающие]. Не успеваю на телефон отвечать", - добавила собеседница.
С 1 октября в Таиланде
не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.