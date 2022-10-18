https://ria.ru/20221018/makhonin-1824570372.html

Биография Дмитрия Махонина

Биография Дмитрия Махонина - РИА Новости, 18.10.2022

Биография Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T00:32

2022-10-18T00:32

2022-10-18T00:32

справки

дмитрий махонин

россия

пермский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пермский государственный университет

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Губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.В том же году начал трудовую деятельность, работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления МАП России (министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, ныне функции переданы Федеральной антимонопольной службе). В 2004-2008 году работал юристом на одном из Прикамских промышленных предприятий. С апреля 2008 года занимал должность заместителя руководителя Пермского УФАС.В июне 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. В 2016 году в составе партии "Яблоко" Махонин баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва, но не прошел в созыв. 6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. По итогам выборов губернатора Пермского края, прошедших 11-13 сентября 2020 года, Махонин набрал 75,69% голосов избирателей. 7 октября Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени (2015), Благодарностью президента РФ (2015), грамотой Службы экономической безопасности ФСБ России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дмитрий махонин, россия, пермский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пермский государственный университет