В Пермском крае семь человек погибли в ДТП с автобусом

УФА, 14 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате ДТП в Пермском крае, в том числе 17-летняя девушка, еще 12 человек пострадали, сообщили в пятницу РИА Новости в СУ СК по региону.

"В результате ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет. Травмированы 12 человек", - сообщил собеседник.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).