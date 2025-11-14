https://ria.ru/20251114/dtp-2055091285.html
В Пермском крае семь человек погибли в ДТП с автобусом
Семь человек погибли в результате ДТП в Пермском крае, в том числе 17-летняя девушка, еще 12 человек пострадали, сообщили в пятницу РИА Новости в СУ СК по... РИА Новости, 14.11.2025
УФА, 14 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате ДТП в Пермском крае, в том числе 17-летняя девушка, еще 12 человек пострадали, сообщили в пятницу РИА Новости в СУ СК по региону.
"В результате ДТП погибли 7 человек, из них одна несовершеннолетняя девочка 17 лет. Травмированы 12 человек", - сообщил собеседник.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
сообщил, что грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее в правоохранительных органах края сообщили РИА Новости, что в аварии погибли семь человек, шесть пострадали.