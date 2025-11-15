Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП
08:45 15.11.2025 (обновлено: 12:33 15.11.2025)
Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП
Семьям погибших в крупном ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, пермский край, дмитрий махонин, россия
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, Россия
Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

Махонин: семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
УФА, 15 ноя — РИА Новости. Семьям погибших в крупном ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.
"Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей", — написал он.
Кроме того, выплаты получат и пострадавшие.
Инцидент произошел в пятницу вечером около деревни Черепахи Кунгурского округа. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Семеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту ДТП.
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом
ПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинРоссия
 
 
