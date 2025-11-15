Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

"Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей", — написал он.

Инцидент произошел в пятницу вечером около деревни Черепахи Кунгурского округа. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Семеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести.