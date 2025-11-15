https://ria.ru/20251115/semi-2055129560.html
Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП
Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП
Семьям погибших в крупном ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2025
УФА, 15 ноя — РИА Новости.
Семьям погибших в крупном ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале
.
"Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере одного миллиона рублей", — написал он.
Кроме того, выплаты получат и пострадавшие.
Инцидент произошел в пятницу вечером около деревни Черепахи Кунгурского округа. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Семеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту ДТП.