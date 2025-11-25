Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае сократят время продажи алкоголя
14:12 25.11.2025
В Пермском крае сократят время продажи алкоголя
В Пермском крае сократят время продажи алкоголя
Общество, Пермский край, Дмитрий Махонин
В Пермском крае сократят время продажи алкоголя

Власти Прикамья на час сократили время для продажи алкоголя с марта 2026 года

Продажа вина. Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Время продажи алкогольной продукции в магазинах Пермского края с 1 марта ограничат периодом с 8.00 до 22.00, сократив на один час, говорится в постановлении краевого правительства.
"(Розничная продажа алкоголя не допускается - ред.) с 22.00 до 8.00 по местному времени", - указано в постановлении правительства Пермского края об изменении условий реализации спиртного.
Документ опубликован на сайте, где размещаются принятые властями правовые акты, и вступит в силу 1 марта 2026 года. Он подписан губернатором Дмитрием Махониным 20 ноября.
Сейчас розничная продажа алкоголя в регионе разрешена с 8.00 до 23.00.
Ранее краевые власти, анонсируя меру, сообщали, что она направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания.
Общество
 
 
