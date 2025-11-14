В Пермском крае после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом в Пермском крае, сообщило СУ СК по региону.
В пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие, их госпитализируют.
"Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП, в результате которого имеются погибшие, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, правоохранители установили, что в пятницу в Кунгурском муниципальном округе по автодороге Пермь - Шадейка по направлению из Перми в Екатеринбург двигался микроавтобус "Соболь", водитель которого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.