Махонин провел рабочую встречу с главой Ространснадзора Гулиным - РИА Новости, 19.11.2025
12:52 19.11.2025
Махонин провел рабочую встречу с главой Ространснадзора Гулиным
Рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина... РИА Новости, 19.11.2025
пермский край, москва, дмитрий махонин, виктор гулин (ространснадзор), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Пермский край, Москва, Дмитрий Махонин, Виктор Гулин (Ространснадзор), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Махонин провел рабочую встречу с главой Ространснадзора Гулиным

Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с главой Ространснадзора Виктором Гулиным

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина состоялась на "Транспортной неделе – 2025" в Москве, сообщает пресс-служба облправительства.
Стороны обсудили итоги совместного с Пермским краем пилотного проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем региона в контрольную деятельность Ространснадзора.
В проекте участвовал "Центр безопасности дорожного движения" Пермского края. Благодаря интеграции двух систем сотрудники Ространснадзора теперь могут адресно останавливать автомобили – именно те транспортные средства, которые нарушили правила в сфере транспорта. К примеру, большегрузную технику с номерами других государств, которой нет в базе данных Ространснадзора, а также автобусы, нарушающие правила лицензирования (перевозка пассажиров без лицензии на перевозки).
"Суть проекта заключалась в следующем: за несколько километров от поста сотрудников Ространснадзора устанавливалась передвижная камера фотовидеофиксации. Она в автоматическом режиме фиксировала все проезжающие автомобили, “считывая” их госномера. Если камера обнаруживала нарушение у автомобиля, информация об этом автоматически передавалась в базу Ространснадзора. И через несколько минут на своем посту сотрудники ведомства останавливали уже не случайный автомобиль, а именно тот, который имеет какие-либо нарушения или зарегистрирован на территории другого государства. Это сделало проверки адресными, упростило поиск нарушителей и существенно ускорило работу сотрудников ведомства", – пояснили в Минтрансе Прикамья.
Махонин отметил, что самый главный результат совместной работы – повышение безопасности дорожного движения в регионе.
"Интеграция наших ИТС с программным обеспечением ведомства позволила эффективнее отслеживать передвижение по нашим дорогам большегрузной техники, автобусов и другого транспорта, нарушающего установленные требования по весогабариту и лицензированию", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Реализация пилотного проекта – это итоги совместной работы в рамках соглашения, подписанного между Пермским краем и Ространснадзором на Транспортной неделе в Москве в прошлом году.
В Гостином дворе с 18 по 20 ноября проходит XIX Международный форум и выставка "Транспорт России" (в рамках "Транспортной недели – 2025"). Представители федеральных и региональных органов власти, российских транспортных предприятий, эксперты и представители бизнес-сообщества обсудят направления развития и представят достижения, определяющие будущее отрасли и экономики страны. В программе форума – более 40 мероприятий: пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы, лекторий, деловой завтрак, презентации проектов и стартапов. В обсуждениях примут участие более 4,5 тысячи представителей отрасли.
Пермский крайМоскваДмитрий МахонинВиктор Гулин (Ространснадзор)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
