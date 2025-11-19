Махонин провел рабочую встречу с главой Ространснадзора Гулиным

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина состоялась на "Транспортной неделе – 2025" в Москве, сообщает пресс-служба облправительства.

Стороны обсудили итоги совместного с Пермским краем пилотного проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем региона в контрольную деятельность Ространснадзора.

В проекте участвовал "Центр безопасности дорожного движения" Пермского края. Благодаря интеграции двух систем сотрудники Ространснадзора теперь могут адресно останавливать автомобили – именно те транспортные средства, которые нарушили правила в сфере транспорта. К примеру, большегрузную технику с номерами других государств, которой нет в базе данных Ространснадзора, а также автобусы, нарушающие правила лицензирования (перевозка пассажиров без лицензии на перевозки).

"Суть проекта заключалась в следующем: за несколько километров от поста сотрудников Ространснадзора устанавливалась передвижная камера фотовидеофиксации. Она в автоматическом режиме фиксировала все проезжающие автомобили, “считывая” их госномера. Если камера обнаруживала нарушение у автомобиля, информация об этом автоматически передавалась в базу Ространснадзора. И через несколько минут на своем посту сотрудники ведомства останавливали уже не случайный автомобиль, а именно тот, который имеет какие-либо нарушения или зарегистрирован на территории другого государства. Это сделало проверки адресными, упростило поиск нарушителей и существенно ускорило работу сотрудников ведомства", – пояснили в Минтрансе Прикамья.

Махонин отметил, что самый главный результат совместной работы – повышение безопасности дорожного движения в регионе.

"Интеграция наших ИТС с программным обеспечением ведомства позволила эффективнее отслеживать передвижение по нашим дорогам большегрузной техники, автобусов и другого транспорта, нарушающего установленные требования по весогабариту и лицензированию", – приводит пресс-служба слова губернатора.

Реализация пилотного проекта – это итоги совместной работы в рамках соглашения, подписанного между Пермским краем и Ространснадзором на Транспортной неделе в Москве в прошлом году.