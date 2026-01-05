https://ria.ru/20260105/sk-2066473707.html
СК возбудил дело после взрыва газа в котельной под Пермью
СК возбудил дело после взрыва газа в котельной под Пермью - РИА Новости, 05.01.2026
СК возбудил дело после взрыва газа в котельной под Пермью
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после инцидента в котельной пермского поселка Теплая Гора, сообщили РИА Новости в региональном СУСК... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
россия
пермский край
дмитрий махонин
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пермский край
пермь
2026
СК возбудил дело после взрыва газа в котельной под Пермью
