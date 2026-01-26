Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов, сумма займов составила 27,8 миллиарда рублей, а общий бюджет — 54,9 миллиарда, сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на данные Фонда.

При этом 44 проекта профинансированы по совместным федерально-региональным программам, а еще 16 — по региональным.

В рамках 70 проектов уже запущены новые или модернизированные производства. Например, региональное судостроительное предприятие завершило модернизацию и локализовало на производственной площадке строительство остановочных комплексов Ecostation. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать ежегодно до 13 штук. Инвестиции в модернизацию производства составили 294 миллионов рублей, из них 124 миллиона рублей — средства федерального ФРП. Всего было приобретено и установлено 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Другая компания запустила серийное производство новых моделей центробежных насосов с длиной вала более 3 метров для различных отраслей промышленности и теплоэнергетики. Новые производственные мощности позволяют обеспечить выпуск до 150 единиц продукции в год. Инвестиции в модернизацию составили 110 миллионов рублей. Из них 40 миллионов рублей предоставил федеральный ФРП, 20 миллионов рублей — ФРП Пермского края.

Еще одно предприятие увеличило в Перми выпуск винтовых забойных двигателей с регулятором угла для нефтегазодобывающей отрасли. Это позволит поставлять на рынок в 2,7 раза больше таких двигателей — до 51 единицы в год, а также ускорить пополнение арендного парка компании. Инвестиции в приобретение современного оборудования превысили 200 миллионов рублей. В том числе 70 миллионов рублей предоставил федеральный ФРП, 30 миллионов рублей — ФРП Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что механизмы поддержки, которые предлагают предприятиям федеральный и региональный фонды развития промышленности, востребованы компаниями Прикамья.