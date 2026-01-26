Рейтинг@Mail.ru
Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 26.01.2026 (обновлено: 16:04 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/prikame-2070353568.html
Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов
Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов - РИА Новости, 26.01.2026
Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов
Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов, сумма займов составила РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:03:00+03:00
2026-01-26T16:04:00+03:00
пермский край
пермь
россия
твой бизнес – новости
дмитрий махонин
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070352629_0:36:1124:668_1920x0_80_0_0_882c6df09a4656055dbbf34d3dc67330.jpg
https://ria.ru/20251126/msb--2057819712.html
https://ria.ru/20251212/biznes-2061706437.html
https://ria.ru/20251205/initsiativy-2060017377.html
пермский край
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070352629_73:0:1072:749_1920x0_80_0_0_08acae85017171d244187e9fc21b3049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, пермь, россия, твой бизнес – новости, дмитрий махонин, поддержка бизнеса
Пермский край, Пермь, Россия, Твой бизнес – новости, Дмитрий Махонин, Поддержка бизнеса
Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов

В Пермском крае федеральный ФРП профинансировал 111 промышленных проектов

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяПромышленное предприятие в Пермском крае
Промышленное предприятие в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Промышленное предприятие в Пермском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) за все время своей деятельности профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов, сумма займов составила 27,8 миллиарда рублей, а общий бюджет — 54,9 миллиарда, сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на данные Фонда.
При этом 44 проекта профинансированы по совместным федерально-региональным программам, а еще 16 — по региональным.
Мужчина заполняет бумаги - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Число субъектов МСП в Пермском крае выросло на 3,8 тысячи за год
26 ноября 2025, 19:04
В рамках 70 проектов уже запущены новые или модернизированные производства. Например, региональное судостроительное предприятие завершило модернизацию и локализовало на производственной площадке строительство остановочных комплексов Ecostation. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать ежегодно до 13 штук. Инвестиции в модернизацию производства составили 294 миллионов рублей, из них 124 миллиона рублей — средства федерального ФРП. Всего было приобретено и установлено 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования.
Другая компания запустила серийное производство новых моделей центробежных насосов с длиной вала более 3 метров для различных отраслей промышленности и теплоэнергетики. Новые производственные мощности позволяют обеспечить выпуск до 150 единиц продукции в год. Инвестиции в модернизацию составили 110 миллионов рублей. Из них 40 миллионов рублей предоставил федеральный ФРП, 20 миллионов рублей — ФРП Пермского края.
Еще одно предприятие увеличило в Перми выпуск винтовых забойных двигателей с регулятором угла для нефтегазодобывающей отрасли. Это позволит поставлять на рынок в 2,7 раза больше таких двигателей — до 51 единицы в год, а также ускорить пополнение арендного парка компании. Инвестиции в приобретение современного оборудования превысили 200 миллионов рублей. В том числе 70 миллионов рублей предоставил федеральный ФРП, 30 миллионов рублей — ФРП Пермского края.
Условия для ведения креативного бизнеса в Прикамье обсудили на форуме Сферы - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Прикамье обсудили условия для ведения креативного бизнеса
12 декабря 2025, 16:40
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что механизмы поддержки, которые предлагают предприятиям федеральный и региональный фонды развития промышленности, востребованы компаниями Прикамья.
"Займы ФРП — это действенный механизм укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в региональный бюджет. Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций, введенных против России, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в регионе", — цитирует пресс-служба главу Прикамья.
Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко представили проекты на ПИПФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко представили проекты на ПИПФ
5 декабря 2025, 12:09
 
Пермский крайПермьРоссияТвой бизнес – новостиДмитрий МахонинПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала