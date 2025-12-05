Рейтинг@Mail.ru
Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко представили проекты на ПИПФ - РИА Новости, 05.12.2025
12:09 05.12.2025
Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко представили проекты на ПИПФ
дмитрий махонин
пермский край
еврохим
пермский край
дмитрий махонин, пермский край, еврохим
Дмитрий Махонин, Пермский край, ЕвроХим
Усольский калийный комбинат и Фонд Мельниченко представили проекты на ПИПФ

Фонд Мельниченко представил свои социальные инициативы на форуме в Перми

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Современные цифровые технологии, применяемые на Усольском калийном комбинате (УКК, дочерняя структура "ЕвроХим"), а также социальные программы, которые реализует в Пермском крае Фонд Мельниченко, представлены на юбилейном Х Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ) - одном из крупнейших отраслевых событий страны, сообщает Фонд.
Объединенный стенд УКК и Фонда посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Как сообщил главе региона генеральный директор УКК Дмитрий Токарев, в производственных процессах предприятия все шире используются цифровые технологии – от высокоточного видеонаблюдения до подготовки инфраструктуры к внедрению беспилотных решений, повышающих безопасность и эффективность добычи.
В свою очередь, генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева рассказала о социальных инициативах фонда: Профклассах.ФМ, поддержке колледжей и университетов региона, спортивных программах и масштабных проектах благоустройства Березников и Усолья Строгановского.
Главе региона доложили о строительстве в Березниках микрорайона "ЕвроХим", где из 27 домов – 16 уже сданы в эксплуатацию. Кроме того, в этом году в столице Верхнекамья был открыт детский сад с бассейном, в планах — возведение школы.
"Самая большая задача Фонда Мельниченко – поддерживать сотрудников наших предприятий, повышать качество их жизни на территориях, чтобы и жители города тоже видели эффект. Сейчас в Березниках в плановом порядке продолжает строится жилье и школа. Сдадим все обязательно в срок", – приводятся в сообщении слова Журавлевой.
Кроме того, в рамках деловой программы форума креативный директор Фонда Мельниченко Владимир Чесноков представил культурные программы фонда и обсудил роль креативных индустрий в развитии регионов. Участники дискуссии отметили, что такие проекты, как проводимый УКК и Фондом Мельниченко в Усолье фестиваль культурного наследия "Строганов Фест", становятся не только значимыми культурными событиями, но и важными инструментами формирования идентичности и туристической привлекательности малых промышленных городов.
 
Дмитрий МахонинПермский крайЕвроХим
 
 
