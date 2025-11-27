В Пермском крае запретят продажу вейпов

ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого заксобрания.

"С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для нарушителей предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.