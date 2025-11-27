https://ria.ru/20251127/veyp-2057944705.html
В Пермском крае запретят продажу вейпов
В Пермском крае запретят продажу вейпов
Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого заксобрания. РИА Новости, 27.11.2025
ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого заксобрания.
"С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для нарушителей предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
С инициативой о запрете вейпов ранее выступил губернатор Дмитрий Махонин
. Его предложение поддержали в двух чтениях депутаты заксобрания региона. Вопрос был рассмотрен в четверг.