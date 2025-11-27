Рейтинг@Mail.ru
11:11 27.11.2025
В Пермском крае запретят продажу вейпов
В Пермском крае запретят продажу вейпов
Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого заксобрания. РИА Новости, 27.11.2025
пермский край
дмитрий махонин
общество
пермский край
пермский край, дмитрий махонин, общество
Пермский край, Дмитрий Махонин, Общество
В Пермском крае запретят продажу вейпов

В Пермском крае с марта запретят продажу вейпов

ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Запрет на розничную продажу вейпов введен с 1 марта 2026 года в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого заксобрания.
"С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для нарушителей предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
С инициативой о запрете вейпов ранее выступил губернатор Дмитрий Махонин. Его предложение поддержали в двух чтениях депутаты заксобрания региона. Вопрос был рассмотрен в четверг.
Пермский крайДмитрий МахонинОбщество
 
 
