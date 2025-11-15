Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 15.11.2025 (обновлено: 09:28 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/dtp-2055102095.html
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП - РИА Новости, 15.11.2025
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП
Аварийно-спасательные работы завершены на месте ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса в Пермском крае, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T00:35:00+03:00
2025-11-15T09:28:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055133266_0:69:1121:699_1920x0_80_0_0_9f9818a017a378d20e280196b988d5d2.jpg
https://ria.ru/20251114/dtp-2055100785.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055133266_3:0:935:699_1920x0_80_0_0_d5b06bcd5bdc6633974d299060a597bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП

В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП с автобусом

© Госавтоинспекция Пермского края/TelegramПоследствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Госавтоинспекция Пермского края/Telegram
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы завершены на месте ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса в Пермском крае, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
В пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в районе деревни Черепахи Кунгурского округа столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В региональном СУСК РФ РИА Новости сообщали, что погибли семь человек погибли, еще 12 пострадали. Позднее в региональном главке МЧС добавили, что спасатели деблокировали 16 пассажиров. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
"На месте ДТП аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
На месте ДТП в Пермском крае деблокировали 16 человек
Вчера, 23:59
 
ПроисшествияПермский крайРоссияДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала