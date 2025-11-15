https://ria.ru/20251115/dtp-2055102095.html
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП - РИА Новости, 15.11.2025
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП
Аварийно-спасательные работы завершены на месте ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса в Пермском крае, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T00:35:00+03:00
2025-11-15T00:35:00+03:00
2025-11-15T09:28:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055133266_0:69:1121:699_1920x0_80_0_0_9f9818a017a378d20e280196b988d5d2.jpg
https://ria.ru/20251114/dtp-2055100785.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055133266_3:0:935:699_1920x0_80_0_0_d5b06bcd5bdc6633974d299060a597bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП
В Пермском крае завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП с автобусом