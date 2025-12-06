Новые ключевые инвестиционные проекты: как прошел ПИПФ-2025

В Перми завершил работу инженерно-промышленный форум, проходивший 4 и 5 декабря на площадке "Пермь Экспо". Всего за десять лет гостями мероприятия стали свыше 27 тысяч человек, количество компаний-партнеров и участников экспозиции превысило 1 тысячу. За этот период форум стал важной площадкой для презентаций и подписания соглашений о реализации ключевых инвестиционных проектов. О том, как прошло мероприятие, – в материале РИА Новости.

Флагманское событие года

В этом году на площадке форума прошло более 50 мероприятий: пленарные заседания, дискуссии, круглые столы, закупочные сессии и конференции. В них приняло участие свыше трех тысяч экспертов, учредителей и руководителей предприятий, представителей государственной власти, институтов развития и бизнес-объединений из России и из-за рубежа.

В этом году основной идеей форума стала тема "Создано в Пермском крае". В программе ПИПФ-2025 обсуждались промышленная кооперация, деятельность малых технологических компаний, развитие креативной индустрии и другие темы.

На первом этаже "Пермь Экспо" работала выставка "Промкооперация. Создано в Пермском крае", где свои разработки и технологии представили свыше 60 предприятий региона. На втором этаже были расположены стенды предприятий-партнеров форума, где посетители в интерактивной форме узнавали об актуальных проектах предприятий и их потенциале.

Традиционно в рамках ПИПФ-2025 проходил Всероссийский Водный форум "Живая Кама", посвященный вопросам сохранения и рационального использования водных ресурсов региона.

Развитие промышленности и территорий

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин оба дня работал на площадке ПИПФ-2025. Он принял участие в ключевом событии первого дня форума – пленарном заседании "Создано в Пермском крае", в котором также участвовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, представители федеральных органов власти, руководители компаний и предприятий.

Во вступительном слове Дмитрий Махонин отметил, что форум с каждым годом расширяется по количеству участников и наполнению.

"Уже несколько лет мы рассматриваем эту площадку не только для демонстрации промышленных успехов региона и разработок, но и обсуждаем вопрос подготовки кадров. Рад, что к форуму присоединяются все больше школьников и студентов, знакомятся с нашими предприятиями", – сказал Махонин.

Губернатор также обратил особое внимание участников на тематику форума "Сделано в Пермском крае".

"Важно показывать и видеть, какую продукцию производят наши регионы. Необходимо налаживать связи друг с другом. Благодарю коллег и партнеров, которые приехали из других городов и стран", – дополнил Дмитрий Махонин.

Глава региона подчеркнул важность развития приоритетных для страны отраслей промышленности в рамках выполнения поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по обеспечению технологического суверенитета.

Одним из важных вопросов, которые обсуждались на пленарном заседании, стал вклад предприятий в развитие территорий присутствия.

"Компании вкладывают средства в благоустройство, культуру, спорт и образование. Например, “Уралкалий”, входящий в группу “Уралхим”, уже 12 лет поддерживает развитие баскетбола в Соликамске и Березниках. Компания организует турниры различного уровня, открывает школьные баскетбольные центры, помогает закупать оборудование и инвентарь спортивным секциям. А “СИБУР” проводит ежегодный грантовый конкурс “Формула хороших дел”. Помогает воплотить в жизнь инициативы, направленные на социальное развитие края", – сообщил в своем телеграм-канале глава региона.

Новый 2026 год в Прикамье станет Годом промышленности. Махонин подчеркнул, что это еще один повод выразить благодарность людям, которые работают для развития отрасли, и отметить их трудовые заслуги.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий в своем выступлении отметил, что округ является лидером в России по инновационной деятельности в промышленности – этот показатель в два раза превышает среднероссийский показатель – и Пермский край вносит свою лепту. Прикамье стало одним из пилотных регионов страны, где была принята программа научно-технологического развития.

Кузьмицкий обратил внимание на то, что выпускники школ из Прикамья чаще сдают ЕГЭ по профильной математике, химии и физике, чем в среднем по России.

Инвестиции в развитие

Одним из важнейших событий ПИПФ-2025 стало подписание специальное инвестиционного контракта и соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и компанией ОДК-СТАР.

Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха" и является российским центром компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания систем автоматического управления газотурбинными двигателями воздушных судов, промышленных газотурбинных установок.

В рамках реализации программ по созданию импортозамещенных двигателей для самолетов SJ-100 и МС-21 предприятие расширяет производственные мощности за счет строительства новых корпусов общей площадью 44 тысячи квадратных метров. Два из них (испытательный и по производству электронных агрегатов) будут введены в эксплуатацию в 2026 году, третий (по производству гидромеханических агрегатов) – в 2027 году. Ежегодный объем производства составит до 220 комплектов САУ для двигателей гражданских самолетов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) позволяет предприятиям активнее вкладываться в развитие.

"Благодаря таким мерам поддержки, как СПИКи, промышленники Пермского края находят средства на запуск новых высокотехнологичных производств и создание конкурентоспособной продукции. Уверен, региональная господдержка позволить ОДК-СТАР увеличить свои мощности", – отметил глава региона.

Сроки действия СПИК – с 2025 по 2034 годы: за это время ОДК-СТАР осуществит инвестиционные вложения в размере 10 миллиардов рублей и получит освобождение от уплаты налога на имущество на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Глава Прикамья обратил внимание, что благодаря новым проектам в крае появляются не только дополнительные рабочие места, но и высококвалифицированные сотрудники.

Культура сотрудничества

Впервые на форуме отдельным блоком была представлена культура.

"Прикамье – это не только индустриальный, но и культурный центр страны", – подчеркнул в своем выступлении на пленарном заседании Дмитрий Махонин.

Так, на площадке форума прошел театральный бранч, на котором предприятия региона и театр оперы и балета обсудили успешный опыт и новые идеи для сотрудничества.

"Пермякам сегодня не нужно делать выбор, что для них важнее: промышленность или культура. Для нас одинаково ценны обе сферы. Ключевые вехи истории страны и региона оказывали влияние и на промышленность, и на театр. Пермский театр оперы и балета давно и успешно развивает партнерские проекты. Горожане всегда охотно участвовали в развитии театра и финансово, и эмоционально", – отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Формат театрального бранча позволил обсудить наиболее яркие, успешные кейсы и найти новые темы и форматы для сотрудничества культуры и промышленности.

"Опера, балет, концерты – основные направления деятельности театра, но Пермская опера не раз доказала, что мы больше, чем просто театр. У нас есть образовательные проекты, как, например, “Лаборатория современного зрителя". Мы рады нести эту миссию, но такие проекты мы можем создавать, только имея поддержку партнеров", — рассказала генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк.

"Лаборатория современного зрителя" – общедоступный образовательный проект Пермского театра оперы и балета. В афише "Лаборатории" – лекции, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, открытые репетиции, кинопоказы и обсуждения. Проект работает с 2023 года.