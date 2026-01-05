https://ria.ru/20260105/perm-2066460311.html
В Пермском крае 38 домов остались без тепла из-за взрыва в котельной
В Пермском крае 38 домов остались без тепла из-за взрыва в котельной - РИА Новости, 05.01.2026
В Пермском крае 38 домов остались без тепла из-за взрыва в котельной
Жители посёлка Тёплая Гора в Пермском крае остались без теплоснабжения после ЧП в котельной, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщил губернатор края... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:03:00+03:00
2026-01-05T13:03:00+03:00
2026-01-05T13:03:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
россия
В Пермском крае 38 домов остались без тепла из-за взрыва в котельной
УФА, 5 янв - РИА Новости. Жители посёлка Тёплая Гора в Пермском крае остались без теплоснабжения после ЧП в котельной, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
"Сегодня в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя. Котельная обогревала весь поселок — 38 домов", - написал Махонин
в своём Telegram-канале в понедельник.
По его словам, на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья. Создан оперативный штаб на уровне округа.
"Ведем аварийно-восстановительные работы котельной. Специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы, ведут настройку оборудования. На месте готовится площадка для установки модульной котельной", - сообщил губернатор.
Махонин добавил, что Роспотребнадзор
контролирует температурный режим в жилых помещениях — сейчас в домах около 20 градусов. Жителям также предлагаются отопительные приборы.
"До конца дня специалисты должны настроить подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной", - уточнил глава региона.
В пресс-службе МЧС России
сообщают, что для помощи населению в поселок направлена аэромобильная группировка МЧС.
"Без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и пять социально значимых объектов. Для оказания помощи жителям поселка направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю
- 15 человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что спасатели развернули пять мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый. Жителей поселка обеспечивают отопительными приборами, создано три стационарных пункта обогрева на 294 человека. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС.