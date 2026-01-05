В Пермском крае 38 домов остались без тепла из-за взрыва в котельной

УФА, 5 янв - РИА Новости. Жители посёлка Тёплая Гора в Пермском крае остались без теплоснабжения после ЧП в котельной, где произошёл взрыв газовоздушной смеси, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

"Сегодня в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя. Котельная обогревала весь поселок — 38 домов", - написал Махонин в своём Telegram-канале в понедельник.

По его словам, на месте работает замминистра ЖКХ Прикамья. Создан оперативный штаб на уровне округа.

"Ведем аварийно-восстановительные работы котельной. Специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы, ведут настройку оборудования. На месте готовится площадка для установки модульной котельной", - сообщил губернатор.

Махонин добавил, что Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях — сейчас в домах около 20 градусов. Жителям также предлагаются отопительные приборы.

"До конца дня специалисты должны настроить подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной", - уточнил глава региона.

В пресс-службе МЧС России сообщают, что для помощи населению в поселок направлена аэромобильная группировка МЧС.

"Без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и пять социально значимых объектов. Для оказания помощи жителям поселка направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю - 15 человек и две единицы техники", - говорится в сообщении.