Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ближайшие два года Пермский край планирует увеличить региональный речной флот до 10 судов, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Махонин.

Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".

"Сейчас в крае идет строительство причальной инфраструктуры. Новые причалы поставлены на речном вокзале "Пермь-1", в Закамске, Краснокамске, Хохловке и Соликамске", – отметил глава региона.

По его словам, в 2026 году планируют обеспечить причальной инфраструктурой Добрянку, Ильинский, а также пункты ниже по течению Камы.

"Причальная инфраструктура также должна появиться в Осе и Чайковском. Мы нацелены на то, чтобы основные обеспечить жителей и места притяжения туристов комфортной и безопасной инфраструктурой", – сказал губернатор.

Параллельно с этим в Пермском крае будет создаваться региональный речной флот.

"Уже в этом году мы получили первый 18-местный скоростной катер Looker 390-T. Здесь в рамках форума обсудили с Государственной транспортной лизинговой компанией покупку в лизинг еще пяти таких катеров и судна “Москва-2.0”. Также уже восстанавливаем еще три судна – два "Метеора" и один "Восход". Рассчитываем, что региональный речной флот составит в 2027 году 10 судов", – рассказал Махонин.