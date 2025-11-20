Рейтинг@Mail.ru
Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов - РИА Новости, 20.11.2025
11:35 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/makhonin-2056243644.html
Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов
Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов - РИА Новости, 20.11.2025
Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов
В ближайшие два года Пермский край планирует увеличить региональный речной флот до 10 судов, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 20.11.2025
Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов

Дмитрий Махонин: Прикамье увеличит краевой речной флот до 10 судов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ближайшие два года Пермский край планирует увеличить региональный речной флот до 10 судов, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Махонин.
Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".
"Сейчас в крае идет строительство причальной инфраструктуры. Новые причалы поставлены на речном вокзале "Пермь-1", в Закамске, Краснокамске, Хохловке и Соликамске", – отметил глава региона.
По его словам, в 2026 году планируют обеспечить причальной инфраструктурой Добрянку, Ильинский, а также пункты ниже по течению Камы.
"Причальная инфраструктура также должна появиться в Осе и Чайковском. Мы нацелены на то, чтобы основные обеспечить жителей и места притяжения туристов комфортной и безопасной инфраструктурой", – сказал губернатор.
Параллельно с этим в Пермском крае будет создаваться региональный речной флот.
"Уже в этом году мы получили первый 18-местный скоростной катер Looker 390-T. Здесь в рамках форума обсудили с Государственной транспортной лизинговой компанией покупку в лизинг еще пяти таких катеров и судна “Москва-2.0”. Также уже восстанавливаем еще три судна – два "Метеора" и один "Восход". Рассчитываем, что региональный речной флот составит в 2027 году 10 судов", – рассказал Махонин.
"Транспортная неделя – 2025" проводится министерством транспорта России в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием недели стал XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, эксперты и представители бизнес-сообщества.
