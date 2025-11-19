Махонин: 28 населенных пунктов получили асфальтовые дороги

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. По региональному проекту по переводу грунтовых дорог в асфальт 28 населенных пунктов Пермского края получили асфальтобетонные дороги, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Махонин.

Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".

"Ключевой задачей для нас было за предыдущую пятилетку поднять процент дорог, которые находятся в нормативном состоянии. И нам это удалось. Фактически 80% дорог сейчас в регионе – нормативные. Это выше среднероссийского показателя", – отметил Махонин

Губернатор подчеркнул, что ряд дорог регионального значения, проходящих через населенные пункты, получили асфальтобетонное исполнение.

"Для нас очень важно уделять внимание дорогам, потому что крупная или мелкая – любая из них важна", – сказал глава региона.

Досрочно перевели в асфальт дорогу Юксеево – Коса, далее поэтапно будем асфальтировать дороги Барда – Куеда и Частые – Бабка.

"Село Бабка – это не районный центр, но, тем не менее, очень много людей просило эту дорогу сделать в асфальте", – объяснил Махонин.

В целом за три года в асфальт переведено свыше 41 километра грунтовых дорог в 28 населенных пунктах региона, где проживает свыше 26 тысяч человек. Охват программы – 12 муниципалитетов.

Также Махонин рассказал, что за последние годы по всем основным направлениям дорог в сторону Губахи и Березников сделаны дополнительные полосы для большегрузов, чтобы можно было обгонять их без риска лобовых столкновений со встречными автомобилями.

"Фактически завершается строительство дороги между Соликамском и Березниками в исполнении "два плюс два" (вместо двух полос появится четыре – ред.). Эти агломерации станут ближе друг к другу, как основные наши промышленные центры", – рассказал губернатор.

В краевой столице в 2025 году строительство нескольких транспортных развязок находится в завершающей стадии реализации.

"В этом году мы технически откроем проезд по улице Карпинского. Это еще одна часть транспортного каркаса Перми . Она станет продолжением улицы Крисанова, которую мы открыли в августе этого года в присутствии министра строительства и ЖКХ и министра транспорта Российской Федерации. Продолжается строительство трассы ТР-53, связывающей с городом микрорайон "Ива", где активно строится жилье", – уточнил Махонин.

Также в 2025 году реализован первый этап строительства третьего моста через Каму.