Махонин: 28 населенных пунктов получили асфальтовые дороги
19:14 19.11.2025 (обновлено: 19:22 19.11.2025)
Махонин: 28 населенных пунктов получили асфальтовые дороги
Пермский край
Махонин: 28 населенных пунктов получили асфальтовые дороги

Губернатор Прикамья Махонин: 28 населенных пунктов получили асфальтовые дороги

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. По региональному проекту по переводу грунтовых дорог в асфальт 28 населенных пунктов Пермского края получили асфальтобетонные дороги, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Махонин.
Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".
"Ключевой задачей для нас было за предыдущую пятилетку поднять процент дорог, которые находятся в нормативном состоянии. И нам это удалось. Фактически 80% дорог сейчас в регионе – нормативные. Это выше среднероссийского показателя", – отметил Махонин.
Губернатор подчеркнул, что ряд дорог регионального значения, проходящих через населенные пункты, получили асфальтобетонное исполнение.
"Для нас очень важно уделять внимание дорогам, потому что крупная или мелкая – любая из них важна", – сказал глава региона.
Досрочно перевели в асфальт дорогу Юксеево – Коса, далее поэтапно будем асфальтировать дороги Барда – Куеда и Частые – Бабка.
"Село Бабка – это не районный центр, но, тем не менее, очень много людей просило эту дорогу сделать в асфальте", – объяснил Махонин.
В целом за три года в асфальт переведено свыше 41 километра грунтовых дорог в 28 населенных пунктах региона, где проживает свыше 26 тысяч человек. Охват программы – 12 муниципалитетов.
Также Махонин рассказал, что за последние годы по всем основным направлениям дорог в сторону Губахи и Березников сделаны дополнительные полосы для большегрузов, чтобы можно было обгонять их без риска лобовых столкновений со встречными автомобилями.
"Фактически завершается строительство дороги между Соликамском и Березниками в исполнении "два плюс два" (вместо двух полос появится четыре – ред.). Эти агломерации станут ближе друг к другу, как основные наши промышленные центры", – рассказал губернатор.
В краевой столице в 2025 году строительство нескольких транспортных развязок находится в завершающей стадии реализации.
"В этом году мы технически откроем проезд по улице Карпинского. Это еще одна часть транспортного каркаса Перми. Она станет продолжением улицы Крисанова, которую мы открыли в августе этого года в присутствии министра строительства и ЖКХ и министра транспорта Российской Федерации. Продолжается строительство трассы ТР-53, связывающей с городом микрорайон "Ива", где активно строится жилье", – уточнил Махонин.
Также в 2025 году реализован первый этап строительства третьего моста через Каму.
"Транспортная неделя – 2025" проводится министерством транспорта России в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием недели стал XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", где собираются представители федеральных и региональных органов власти, ведущих транспортных компаний, эксперты и представители бизнес-сообщества.
