23:59 14.11.2025 (обновлено: 00:00 15.11.2025)
На месте ДТП в Пермском крае деблокировали 16 человек
На месте ДТП в Пермском крае деблокировали 16 человек
Спасатели деблокировали 16 пассажиров на месте аварии с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, россия, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пермский край, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте ДТП в Пермском крае деблокировали 16 человек

Спасатели деблокировали 16 человек на месте ДТП с автобусом в Пермском крае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УФА, 14 ноя - РИА Новости. Спасатели деблокировали 16 пассажиров на месте аварии с участием микроавтобуса и большегруза в Пермском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
В пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В региональном СУСК РФ РИА Новости сообщали, что семь человек погибли, 12 пострадали.
«
"Пожарными и спасателями деблокированы с применением гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструмента 16 пассажиров. Пострадавшие переданы врачам. К сожалению, имеются погибшие", - сообщает краевое ГУ МЧС.
На месте работают 22 специалиста и пять единиц техники и психологи МЧС России, добавили в ведомстве.
Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом
Вчера, 23:55
 
