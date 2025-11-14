Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом
23:55 14.11.2025
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом
Горячую линию для родственников пострадавших и погибших в аварии с микроавтобусом организовали в Пермском крае для оказания психологической помощи, сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
пермский край
россия
дмитрий махонин
происшествия, пермский край, россия, дмитрий махонин
Происшествия, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 14 ноя - РИА Новости. Горячую линию для родственников пострадавших и погибших в аварии с микроавтобусом организовали в Пермском крае для оказания психологической помощи, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
В пятницу губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие, их госпитализируют. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
«

"Организована горячая телефонная линия для родственников пострадавших и погибших в аварии в Кунгурском округе. Узнать о состоянии здоровья пострадавших, получить психологическую помощь можно по круглосуточному номеру: 8(34271)33221", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек
Происшествия Пермский край Россия Дмитрий Махонин
 
 
