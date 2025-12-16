Рейтинг@Mail.ru
Стадион "Юность" открыли в Перми после реконструкции - РИА Новости, 16.12.2025
14:04 16.12.2025
Стадион "Юность" открыли в Перми после реконструкции
Стадион "Юность" открыли в Перми после реконструкции - РИА Новости, 16.12.2025
Стадион "Юность" открыли в Перми после реконструкции
Церемония открытия стадиона "Юность" после реконструкции прошла во вторник в Перми, сообщает пресс-служба краевого правительства.
пермь
пермский край
дмитрий махонин
пермь
пермский край
пермь, пермский край, дмитрий махонин
Пермь, Пермский край, Дмитрий Махонин
Стадион "Юность" открыли в Перми после реконструкции

Церемония открытия стадиона "Юность" прошла в Перми

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов камень в Пермском крае
Вид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на уральскую тайгу с вершины горы Полюдов камень в Пермском крае. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Церемония открытия стадиона "Юность" после реконструкции прошла во вторник в Перми, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Реконструкция этого спортобъекта началась осенью 2023 года и на месте старого объекта был возведен новый. Удалось построить четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тысяч квадратных метров, а также была обновлена открытая арена. Новые трибуны вмещают порядка 1,5 тысячи человек. На объекте внедрена технология искусственного намораживания льда на треке для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех с открытием нового стадиона.
"Мы открываем не просто спортивный объект, а круглогодичный многофункциональный комплекс с открытой ареной, теплыми раздевалками, медицинским блоком, баскетбольным, хореографическим и фитнес залами. В течение года тысячи пермяков занимаются здесь бегом, любительским футболом, хоккеем на траве, а зимой – катаются на коньках. Поэтому реконструкция стадиона позволила создать современные условия и для учебно-тренировочного процесса, и для массового спорта. Уверен, что на стадионе вырастят лучших спортсменов, которые будут побеждать и прославлять наш край и страну", - сказал Махонин, его слова привели в пресс-службе правительства.
Первые официальные соревнования на стадионе юность состоятся 20 декабря. Все желающие могут принять участие в семейных спортивных играх. Регистрация открыта.
Для массового катания на коньках стадион "Юность" будет открыт со 2 января с 12:00 до 22:00.
 
Пермь
Пермский край
Дмитрий Махонин
 
 
