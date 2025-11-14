Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае столкнулись грузовик и автобус
20:59 14.11.2025 (обновлено: 21:00 14.11.2025)
В Пермском крае столкнулись грузовик и автобус
В Пермском крае столкнулись грузовик и автобус
происшествия, пермский край, дмитрий махонин
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин
В Пермском крае столкнулись грузовик и автобус

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие, их госпитализируют, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"В районе деревни Черепахи Кунгурского округа произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. Работает оперативный штаб. Часть пострадавших доставлена в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу. К сожалению, есть погибшие, в том числе один ребенок. Выражаю соболезнования родным", - написал Махонин в Telegram-канале.
В Пермском крае после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело
Происшествия Пермский край Дмитрий Махонин
 
 
