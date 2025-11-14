В Пермском крае столкнулись грузовик и автобус

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Пермском крае, есть погибшие, в том числе один ребенок, и пострадавшие, их госпитализируют, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.