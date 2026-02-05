Дмитрий Махонин представил потенциал Пермского края на площадке МИД РФ

Сергей Лавров и Дмитрий Махонин во время встречи в Москве

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пермский край ведет сегодня торговую деятельность со 124 странами мира и активно экспортирует продукцию в 112 государств, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

У внешнеторговых партнеров края востребованы удобрения, продукция химической промышленности и машиностроения, оборудование для нефтегазовой отрасли. Растет экспорт высокоточной металлургии, машиностроения и технологических решений, отметил Махонин, его слова приводит пресс-служба краевого правительства.

"Большие возможности для сотрудничества видим в промышленной кооперации, в которой участвуют более 600 прикамских производителей – сотрудничаем с 53 отечественными и зарубежными холдингами. Продукцию наших компаний презентуем на крупнейших профильных выставках и форумах стран-партнеров и России. Многие пермские разработки успешно конкурируют на рынках, по своим характеристикам часто превосходят аналоги", – отметил глава края.

Он также рассказал о планах по проведению Международных общественно-политических слушаний в 2026 году и международного форума Дружбы народов.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что власти региона готовы расширять контакты с дружественными странами и российский МИД их в этом поддерживает. Лавров уточнил, что сейчас Пермский край реализует крупные проекты с общим объемом инвестиций порядка 630 миллиардов рублей.

На площадке МИД России Махонин также представил около ста представителям иностранных дипмиссий инвестиционный, экономический и туристический потенциал Пермского края. В экспозицию включены продукция предприятий региона в двигателестроении, робототехнике и других сферах. Часть выставки посвящена пермскому геологическому периоду, названному в честь Пермского края. Также презентованы строящийся международный межвузовский кампус, в котором будут учиться более пяти тысяч студентов из разных стран, и новое здание Пермской художественной галереи.