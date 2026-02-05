Рейтинг@Mail.ru
20:23 05.02.2026
Дмитрий Махонин представил потенциал Пермского края на площадке МИД РФ
Дмитрий Махонин представил потенциал Пермского края на площадке МИД РФ
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пермский край ведет сегодня торговую деятельность со 124 странами мира и активно экспортирует продукцию в 112 государств, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
У внешнеторговых партнеров края востребованы удобрения, продукция химической промышленности и машиностроения, оборудование для нефтегазовой отрасли. Растет экспорт высокоточной металлургии, машиностроения и технологических решений, отметил Махонин, его слова приводит пресс-служба краевого правительства.
Промышленное предприятие в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Федеральный ФРП профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов
26 января, 16:03
"Большие возможности для сотрудничества видим в промышленной кооперации, в которой участвуют более 600 прикамских производителей – сотрудничаем с 53 отечественными и зарубежными холдингами. Продукцию наших компаний презентуем на крупнейших профильных выставках и форумах стран-партнеров и России. Многие пермские разработки успешно конкурируют на рынках, по своим характеристикам часто превосходят аналоги", – отметил глава края.
Он также рассказал о планах по проведению Международных общественно-политических слушаний в 2026 году и международного форума Дружбы народов.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что власти региона готовы расширять контакты с дружественными странами и российский МИД их в этом поддерживает. Лавров уточнил, что сейчас Пермский край реализует крупные проекты с общим объемом инвестиций порядка 630 миллиардов рублей.
На площадке МИД России Махонин также представил около ста представителям иностранных дипмиссий инвестиционный, экономический и туристический потенциал Пермского края. В экспозицию включены продукция предприятий региона в двигателестроении, робототехнике и других сферах. Часть выставки посвящена пермскому геологическому периоду, названному в честь Пермского края. Также презентованы строящийся международный межвузовский кампус, в котором будут учиться более пяти тысяч студентов из разных стран, и новое здание Пермской художественной галереи.
В пресс-службе добавили, что Пермский край занимает третье место среди регионов ПФО по объему товарооборота с зарубежьем и второе – по объему экспорта. Среди крупнейших партнеров по итогам трех кварталов 2025 года – Китай, Бразилия, Турция. По объему несырьевого неэнергетического экспорта зафиксирован прирост поставок в такие страны как Малайзия, Мексика, Бангладеш. Развивается сотрудничество со странами Центральной Азии, Персидского залива, Индией, Индонезией. Растут товарообороты с Белоруссией и Узбекистаном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров выразил поддержку развитию Пермским краем внешнеэкономических связей
Вчера, 16:57
 
Пермский крайРоссияДмитрий МахонинСергей Лавров
 
 
