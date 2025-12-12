Рейтинг@Mail.ru
В Прикамье обсудили условия для ведения креативного бизнеса
16:40 12.12.2025
В Прикамье обсудили условия для ведения креативного бизнеса
В Прикамье обсудили условия для ведения креативного бизнеса - РИА Новости, 12.12.2025
В Прикамье обсудили условия для ведения креативного бизнеса
Условия для ведения креативного бизнеса в Пермском крае обсудили на форуме "Сферы", где представители отрасли презентовали свой потенциал и перспективные... РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Условия для ведения креативного бизнеса в Пермском крае обсудили на форуме "Сферы", где представители отрасли презентовали свой потенциал и перспективные проекты, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие прошло в краевой столице, на площадке "Пермь Экспо" собралось свыше 1,5 тысячи участников и гостей.
Центральным событием стала пленарная сессия с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Предприниматели представили свои инициативы, рассказали о проектах, которые уже влияют на развитие сферы креативных индустрий, а также задали вопросы, важные для дальнейшего роста сектора.
"Вижу, что форум развивается с каждым годом. Но вопрос, что является или относится к сфере креативной индустрии, еще необходимо проработать. Это позволит нам учитывать реальные запросы индустрии и оперативно формировать адресные меры поддержки. Пермский край одним из первых регионов в России утвердил порядок ведения реестра креативных предпринимателей. Уже сегодня в перечне креативных предпринимателей Прикамья находится более 6 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. В ближайших планах — расширение реестра за счет самозанятых", – приводит пресс-служба слова Махонина.
Один из представителей креативного бизнеса Иван Ермолин в рамках пленарной сессии презентовал запуск образовательного курса "от креативщиков для креативщиков".
В этом году совместно с Игорем Горячевым и при поддержке региона запущена программа обучения предпринимателей и креативщиков по созданию бренда одежды. Было получено большое количество заявок, высокая конверсия, и на выходе — более 20 готовых к развитию проектов в фэшн-индустрии Пермского края.
Ермолин подчеркнул, что в этом взаимодействии видится потенциал: у людей появился реальный интерес, мотивация и первые шаги в собственных проектах. Сейчас есть запрос со стороны индустрии и бизнеса, чтобы такие инициативы продолжались — когда креативщики учат креативщиков, а действующие предприниматели становятся наставниками для начинающих.
Руководитель продюсерского центра Юрий Цодикович выступил с презентацией кейса международного продвижения с помощью господдержки.
Сооснователь дизайн-студии Елена Берлин рассказала о проектах, которые работают напрямую с государством и позволяют привлекать туристический потенциал и давать возможности для креативного бизнеса. В частности, это разработка айдентики 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Этот стиль развивается дальше, хорошо адаптируется, стал основой для айдентики других мероприятий в рамках юбилея и сувенирной продукции.
Еще один проект — фирменный стиль для гастрономического проекта "Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах". В нем использованы мотивы ткачества, плетения и вышивки народов коми, марийцев и русских. Он был разработан на основе фондовых коллекций Пермского краеведческого музея. Гастрономическая культура будет раскрываться через переосмысление традиций питания прошлого и формирование новых кулинарных экспериментов, в основе которых будут продукты, блюда и предметы кухонного быта рубежа XIX–XX веков.
Организатор форума — Фонд креативных индустрий Пермского края при поддержке правительства Пермского края.
