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Самое важное в туризме за неделю: правила выдачи виз и замена карте "Мир" - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221008/puteshestviya-1822321788.html
Самое важное в туризме за неделю: правила выдачи виз и замена карте "Мир"
Самое важное в туризме за неделю: правила выдачи виз и замена карте "Мир" - РИА Новости, 08.10.2022
Самое важное в туризме за неделю: правила выдачи виз и замена карте "Мир"
Первая неделя октября принесла туристам больше хороших новостей, чем неприятных. К числу последних можно отнести отказ ряда европейских стран обслуживать карты... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T06:30
2022-10-08T06:30
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
банковские карты
визы
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первая неделя октября принесла туристам больше хороших новостей, чем неприятных. К числу последних можно отнести отказ ряда европейских стран обслуживать карты UnionPay, выданные отечественными банками, и усложнение процедуры выдачи шенгена. Зато многие авиакомпании анонсировали расширение географии полетов, а Ростуризм внес ясность в вопрос о том, как вернуть деньги за путевки мобилизованным гражданам. О самом важном — в дайджесте РИА Новости.Ростуризм объяснил, как путешествовать во время частичной мобилизации. Так, чиновники рассказали, что мужчины призывного возраста могут выезжать за рубеж, а деньги за путевку тем, кому пришла повестка, можно вернуть. Более того, турбизнес уже начал возвращать средства клиентам, которые вместо курортов отправятся в армию.Страны ЕС усложнили процедуру выдачи виз. Заявителям приходится предоставлять больше документов. Кроме того, консульства Германии, Мальты и Словении начали требовать у путешественников европейскую страховку, приобрести которую российским туристам почти невозможно.Правила использования россиянами банковских карт за рубежом могут измениться. Так, власти Турции обсуждают возможность использования платежной системы TROY вместо "Мир". Это позволит российским тупешественникам расплачиваться на курортах привычным "пластиком", а местным банкам — избежать санкций США и Великобритании. При этом Шри-Ланка не только обещает принимать у себя карты "Мир", но и готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты. А европейские страны, например, Финляндия отказывается обслуживать карты UnionPay, которыми пытались расплачиваться наши соотечественники.Авиакомпании приняли решения о возобновлении полетов в ряд стран. Так, Azur Air с 3 ноября запустит четыре чартера в неделю на Шри-Ланку. "Аэрофлот" будет летать в эту страну дважды в неделю с 9 октября, а с 30 ноября с той же частотой – на Пхукет. С 17 октября из Москвы в Туркмению полетят пассажиры S7. Со 2 ноября перевозчик запустит рейсы из Иркутска в Бангкок. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Минск с 28 октября. В Узбекистане ждут запуска рейсов Red Wings из Ставрополя и Уфы с 4 ноября. "Уральские авиалинии" с 29 октября открывают прямые рейсы из Владивостока в Лаос. С 18 ноября лоукостер Air Arabia Abu Dhabi планирует начать летать из ОАЭ в Россию.Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов. По-прежнему пассажиры не могут прилететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.Ростуризм анонсировал открытие круизного сообщения по Каспийскому морю с 2024 года.Российские чартеры впервые за семь месяцев прилетели на Кубу. Туристы могут отдыхать в Варадеро и на острове Кайо-Коко.Власти Камбоджи с 3 октября отменили все ограничения на въезд иностранных путешественников. Правда, пока в это государство нет прямых рейсов из РФ, а тур с пересадками стоит на двоих от 375 тысяч рублей.
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россия
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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, банковские карты, визы, евросоюз, частичная мобилизация в россии, azur air, шри-ланка, куда можно лететь, где отдохнуть, новости - туризм
Туризм, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва, Банковские карты, Визы, Евросоюз, Частичная мобилизация в России, Azur Air, Шри-Ланка, куда можно лететь, где отдохнуть, Новости - Туризм
06:30 08.10.2022
 
Самое важное в туризме за неделю: правила выдачи виз и замена карте "Мир"

Важные новости туризма за неделю: получение виз, замена карте "Мир", возврат денег за туры

© РИА Новости / Виталий БелоусовПассажир возле стойки регистрации в аэропорту
Пассажир возле стойки регистрации в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первая неделя октября принесла туристам больше хороших новостей, чем неприятных. К числу последних можно отнести отказ ряда европейских стран обслуживать карты UnionPay, выданные отечественными банками, и усложнение процедуры выдачи шенгена. Зато многие авиакомпании анонсировали расширение географии полетов, а Ростуризм внес ясность в вопрос о том, как вернуть деньги за путевки мобилизованным гражданам. О самом важном — в дайджесте РИА Новости.
Ростуризм объяснил, как путешествовать во время частичной мобилизации. Так, чиновники рассказали, что мужчины призывного возраста могут выезжать за рубеж, а деньги за путевку тем, кому пришла повестка, можно вернуть. Более того, турбизнес уже начал возвращать средства клиентам, которые вместо курортов отправятся в армию.
Страны ЕС усложнили процедуру выдачи виз. Заявителям приходится предоставлять больше документов. Кроме того, консульства Германии, Мальты и Словении начали требовать у путешественников европейскую страховку, приобрести которую российским туристам почти невозможно.
Правила использования россиянами банковских карт за рубежом могут измениться. Так, власти Турции обсуждают возможность использования платежной системы TROY вместо "Мир". Это позволит российским тупешественникам расплачиваться на курортах привычным "пластиком", а местным банкам — избежать санкций США и Великобритании. При этом Шри-Ланка не только обещает принимать у себя карты "Мир", но и готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты. А европейские страны, например, Финляндия отказывается обслуживать карты UnionPay, которыми пытались расплачиваться наши соотечественники.
Авиакомпании приняли решения о возобновлении полетов в ряд стран. Так, Azur Air с 3 ноября запустит четыре чартера в неделю на Шри-Ланку. "Аэрофлот" будет летать в эту страну дважды в неделю с 9 октября, а с 30 ноября с той же частотой – на Пхукет. С 17 октября из Москвы в Туркмению полетят пассажиры S7. Со 2 ноября перевозчик запустит рейсы из Иркутска в Бангкок. Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Минск с 28 октября. В Узбекистане ждут запуска рейсов Red Wings из Ставрополя и Уфы с 4 ноября. "Уральские авиалинии" с 29 октября открывают прямые рейсы из Владивостока в Лаос. С 18 ноября лоукостер Air Arabia Abu Dhabi планирует начать летать из ОАЭ в Россию.
Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов. По-прежнему пассажиры не могут прилететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Ростуризм анонсировал открытие круизного сообщения по Каспийскому морю с 2024 года.
Российские чартеры впервые за семь месяцев прилетели на Кубу. Туристы могут отдыхать в Варадеро и на острове Кайо-Коко.
Власти Камбоджи с 3 октября отменили все ограничения на въезд иностранных путешественников. Правда, пока в это государство нет прямых рейсов из РФ, а тур с пересадками стоит на двоих от 375 тысяч рублей.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 08:00Туризм
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ТуризмТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМоскваБанковские картыВизыЕвросоюзЧастичная мобилизация в РоссииAzur AirШри-Ланкакуда можно лететьгде отдохнутьНовости - Туризм
 
 
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